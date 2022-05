A colocação da prótese de silicone tira a sensibilidade nos seios?

Por Gabriel Lucas Scardini Barros*

Em dezembro de 2016, a Agência Nacional de Aviação Comercial (Anac) aprovou uma resolução que permitiu a cobrança de bagagens despachadas nos voos comerciais brasileiros.

O argumento é que com a cobrança de bagagens despachadas, o aumento de renda das companhias iria aumentar e as passagens poderiam ficar mais baratas.

Logo começou uma batalha legislativa para derrubar a medida. Dias após a novidade, o Senado Federal aprovou um projeto de decreto legislativo que visava sustar a decisão da Anac. Essa proposta está na Câmara dos Deputados desde então (o último andamento é de abril de 2021).

Mas ai houve a edição de uma medida provisória de temas da aviação comercial e uma emenda tratou de incluir a proibição da cobrança pela bagagem despachada. Só que isso aconteceu em 2019!

A Medida Provisória 863/2018, que autorizou até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas, recebeu a citada emenda, que posteriormente recebeu um veto, que por sua vez foi mantido.

Eis que nos últimos dias do mês de abril de 2022, em mais uma medida provisória (1089/2021) que trata de questões da aviação comercial, mais uma emenda para proibir a cobrança pelo serviço de despachar bagagens.

Essa nova tentativa ainda deve ser apreciada pelo Senado Federal e irá passar pelo crivo do Presidente.

Será que dessa vez a cobrança vai cair?

Quanto aos impactos da medida adotada pela Anac, em 2018 já se falava que a média dos preços permaneceu igual.

Sem dúvidas, o eventual fim da cobrança pela bagagem despachada será a deixa para um reajuste nas passagens áreas. O IPCA acumulado de 2017 até 2021 passa dos 25%.

Outros dois pontos:

Toda a discussão sobre a cobrança da bagagem despachada segurou outras questões já existentes em algumas companhias áreas existentes mundo a fora, como a cobrança por bagagem de mão e até cobrança pelo atendimento no balcão na hora do check in.

Cobra-se pela bagagem despachada, o aumento de gente usando malas pequenas que cabem no compartimento superior nas aeronaves aumentou e as companhias passaram a oferecer o despacho gratuito desse tipo de mala (essa cadeia de reações quase fez essa discussão estar junta com a edição que teve o cigarro eletrônico como tema).

199 anos de Parlamento Brasileiro

No último dia três de maio foi comemorado o Dia do Parlamento, instituído pela Lei nº 6.230, de 27 de julho de 1975. A data faz referência à instalação da Assembleia Constituinte em 1823, o que seria o primeiro parlamento nacional do país recém independente, já que há época já existiam muitas casas legislativas pelo território.

Na justificação do projeto, o Deputado Federal Antônio Bresolin (MDB/RS) discorreu:

No momento em que se comemora o sesquicentenário da história legislativa brasileira , a data de 3 de maio de 1823 há de merecer um significado mais oficial que só encontramos dentro do espirito de um projeto de lei como o que ora submetemos a apreciação deste Congresso. Se a data de 3 de maio foi a que comemorou a presença, que ate os nossos dias vem sendo de grande jubilo para as instituições legislativas, ressalta em cada um de nos o dever cívico, patriótico de eleva-la, não apenas a categoria de mais uma dentre muitas datas de tal que se comemoram , mas que comemoração seja reconhecida em lei, dedicando-a aqueles que se incumbem de criar as diretrizes que norteiam os destinos do País.

Além de me apresentar a palavra sesquicentenário , vale notar que essa Lei comemora uma constituinte que resultou na promulgação da Constituição de 1824, marcada pelo poder moderador do Imperador e a própria norma instituidora da data comemorativa foi promulgada pelo presidente do Senado durante a vigência do AI-5.

Garanto que foi por acaso, mas transformei o twitter do antigo blog factóide no perfil da QPD: @quinzepordia. O Elon Musk na sequência foi e comprou a rede social. Que coisa, hein?!

Você viu o que está acontecendo em Alagoas? Eleição indireta para governador, regras definidas pela Assembleia Legislativa e uma batalha jurídica.

