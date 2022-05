A dislexia e as estratégias de intervenção são temas da quarta formação para professores pedagogos que atuam nas salas de apoio

No próximo dia 27 prossegue o calendário de formações continuadas de 2022, para professores das salas de apoio das unidades educacionais da rede pública municipal de ensino. Desta vez presencial, a formação terá como tema as “Estratégias Interventivas para trabalhar com estudantes que apresentam transtornos de aprendizagem”, com a professora especialista e assessora da Coordenadoria de Educação Especial, Andréa Negrisoli. Participam das formações 140 profissionais de 81 unidades. Ao longo do ano, serão realizados um total de 13 encontros, online e presenciais, com o tema central, ‘Repensando a prática pedagógica na Sala de Apoio à Aprendizagem e Desenvolvimento do estudante’. Esses profissionais atendem 6.320 estudantes do 2° ao 9º Ano.

Na última sexta-feira (13), a assessora da Coordenadoria de Educação Especial, Andréa Negrisoli falou sobre “O transtorno de leitura e escrita no processo auditivo central”. Três encontros já foram realizados, “Pressupostos teóricos e práticos sobre o trabalho a ser desenvolvido nas Salas de Apoio”, com palestras das assessoras pedagógicas, responsáveis pelo projeto, Lídia Antônia de Siqueira San Martín de Souza, Suely Norberto Gomes e Valéria Aparecida Marconato; “Lei 14.254/11/2021 – parâmetros de atendimento na interface entre desafios e transtornos de aprendizagem”, com as assessoras Andréa Negrisoli e Ana Helena Brito.

Salas de Apoio

As Salas de Apoio à Aprendizagem e Desenvolvimento dos Estudantes são uma das estratégias de intervenção adotadas pela rede pública de ensino de Cuiabá, para tratar os desafios de aprendizagem. Atuando de forma articulada às salas de referência e demais espaços das unidades escolares, ampliam o tempo de aprendizagem dos estudantes. “As Salas de Apoio complementam as ações desenvolvidas na rotina da sala de aula, consolidando o processo de alfabetização linguística e matemática, impactando positivamente no desempenho acadêmico dos estudantes consolidando a alfabetização no tempo certo, respeitando os tempos de vida do estudante garantindo o sucesso da trajetória escolar”, explicou a secretaria Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Calendário

Os próximos encontros serão realizados em agosto, nos dias, 12/08, com o tema “Princípios do Sistema de Escrita Alfabético”; 19/08, onde serão abordadas as “Estratégias Interventivas para consolidação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA)” e no dia 26/08, o “Conceito de Número”.

Estão previstos outros encontros nos meses de setembro, outubro e novembro sendo que os dois últimos serão de socialização das práticas desenvolvidas pelos professores nas salas de apoio.

Serviço

Formação para Professores Pedagogos das Salas de Apoio à Aprendizagem e Desenvolvimento dos Estudantes

Data: 27/05

Hora: das 08h às 11h e das 14 às 17h

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso

Tema: “Estratégias Interventivas para trabalhar com estudantes que apresentam transtornos de aprendizagem”

Palestrante: professora especialista e assessora da Coordenadoria de Educação Especial, Andréa Negrisoli.