“A emoção é a mesma que a de um atleta quando ganha um campeonato”, diz reeducando

Nos dois primeiros meses do ano, foram totalizados 851 registros de estupro, sendo que 630 foram praticados na região metropolitana. Comparado com o primeiro biênio do ano passado, quando foram registrados 882 casos, houve redução de 3,5%. Só estão computados os casos formalizados em delegacias de polícia, ficando fora da estatística os casos não notificados.

Outra modalidade de crime que apresentou crescimento foi o estelionato. Em fevereiro deste ano, foram registrados 9.218 casos ou 329 registros por dia. Em igual mês do ano passado, foram 4.185 casos, aumento de 120%. No primeiro bimestre deste ano, foram registrados 18.655 casos de estelionato no estado do Rio. Em 2021, foram 70.075 registros de estelionatos, aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Roubos

Houve redução em outras categorias criminosas. Em fevereiro deste ano, houve redução de 28% nos roubos de rua, com 4.518 registros, contra 6.272 no mesmo período de 2021. Segundo o ISP, esse é o menor índice para o mês de fevereiro, desde 2005. Também houve queda no roubo de veículos, com 1.771 casos, uma diminuição de 18%, comparado com o mesmo período de 2021. Os roubos de carga caíram 4% em fevereiro, ficando em 336 casos, contra 351 registros no mesmo mês do ano passado.

Mortes

No quesito morte por intervenção de agente do Estado, quando há confrontos em ações policiais, foram 195 mortes nos dois primeiros meses deste ano, apresentando redução de 34% contra o mesmo período de 2021, quando houve 296 casos.

De forma geral, a letalidade violenta – que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do Estado – diminuiu 12%, o menor número para o mês de fevereiro desde 1991, quando se iniciou a série histórica do ISP. Foram 361 casos dessa modalidade em fevereiro deste ano, contra 410 casos no mesmo mês de 2021.

Os dados completos podem ser acessados na página do ISP na internet, com opção de selecionar o tipo de crime e a região geográfica, para aprofundar a análise.