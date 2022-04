A guerra está dentro do coração do homem, diz arcebispo do Rio

O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal dom Orani Tempesta, pregou a busca da paz e a responsabilidade de todos no combate às guerras, sejam em outros países ou em nossa própria vizinhança. Ele celebrou a missa de Páscoa, na Catedral Metropolitana, neste domingo (17). Dom Orani falou à Agência Brasil, logo após a celebração, e pediu que haja respeito entre todos.

“Por mais que a gente reze, parece que as pessoas não compreendem que se pode viver em paz, com respeito uns aos outros. A guerra na Europa, mas não só, na África, no Oriente Médio, a guerra urbana aqui na cidade, nos faz pensar sobre a responsabilidade de sermos homens e mulheres pascais. A ressurreição é luz no meio das trevas, que leva as pessoas a serem iluminadas na construção de um mundo novo”, disse o cardeal.

Dom Orani lembrou que todos temos a nossa parte na busca da paz, com a construção de pontes com os pobres e necessitados, para que seja possível viver em fraternidade. Segundo ele, cada um de nós tem a responsabilidade de semear a paz.

“A guerra está dentro do coração do homem. Longe da gente, geograficamente, ou ao nosso lado, mas a gente acha que está longe, quando a gente não ama o próximo, quando não fazemos bem ao outro, quando rejeitamos as pessoas. Páscoa é certeza de que não há noite que sempre dure, mas que sempre chega a manhã da luz e da ressurreição”, pregou o arcebispo do Rio.