A imunização é uma prioridade em Mato Grosso, afirma promotor de Justiça

O promotor de Justiça Milton Mattos, que atua na defesa da Saúde, afirmou que a imunização da população é uma prioridade no Estado de Mato Grosso e demais órgãos públicos.

“Todos os promotores de Justiça desse Estado têm o dever de trabalhar em prol da imunização, de fortalecer, fiscalizar e ser parceiro dos secretários e dos prefeitos para ajudar de alguma forma nesse processo de imunização. A população quer que o Ministério Público atue na saúde, as pessoas precisam de saúde”, destacou.

A declaração do promotor foi feita durante a cerimônia que premiou os 31 municípios de Mato Grosso, nesta quinta-feira (20.3), com os melhores desempenhos no programa Imuniza Mais MT.

Mattos ressaltou ainda que a premiação é fundamental para prestigiar os municípios com os melhores desempenhos, mas também para motivar os que não conseguiram atingir as metas e serem contemplados na próxima edição do programa Imuniza Mais MT. “Aqueles municípios, que não estão na premiação, podem se sentir motivados a melhorar [sua cobertura vacinal]”, disse.

O promotor parabenizou que o programa, executado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), é uma iniciativa contínua. No Ministério Público, Milton apontou que a imunização e a Atenção Básica à Saúde são prioridade no planejamento estratégico do órgão.

Na cerimônia, ele também citou estudos que atestam que o método mais eficiente para que as pessoas voltem a se vacinar é o trabalho do Agente Comunitário de Saúde, profissional ligado às Prefeituras Municipais.

“Esses trabalhadores fazem campanha de vacinação nos fins de semana, nas escolas, nas empresas, nas aldeias. É difícil dizer não para um agente comunitário de saúde que vai na sua casa e fala ‘o senhor você poderia levar seu filho para vacinar?’. As pessoas não dizem não para um agente comunitário de saúde. Esses profissionais, que trabalham no sol, dia a dia, tem o respeito com certeza do Ministério Público”, apontou.

