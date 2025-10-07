Política
A pedido do deputado Chico Guarnieri, ALMT leva debate sobre serviços da Energisa para Rondonópolis
A pedido do deputado Chico Guarnieri (PRD), Rondonópolis sediará no dia 16 de outubro uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para discutir os serviços da Energisa na região Sul do estado. A sessão, que acontecerá a partir das 19h na Câmara Municipal, integra um ciclo de reuniões sobre o tema, considerando que o contrato vigente com a concessionária está na fase final, com término previsto para dezembro de 2027. A Comissão Especial da ALMT, da qual Guarnieri faz parte, acompanha de perto as tratativas relacionadas ao contrato.
Chico Guarnieri pontua que a audiência pública deverá contar com a participação de autoridades municipais, representantes da população local, além de instituições estaduais como o Ministério Público, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager), Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás (Sindenergia), entre outras.
“O nosso pedido teve como base as inúmeras reclamações a manifestações feitas pela população rondonopolitana e de toda a região Sul de Mato Grosso. Entre os apontamentos feitos nas denúncias estão a instabilidade no fornecimento da energia elétrica, as oscilações frequentes, interrupções prolongadas que resultam em muitos prejuízos para os clientes”, explica Chico Guarnieri. O parlamentar é o autor do requerimento (nº618/2025) também assinado pelos deputados: Nininho (Republicanos), Sebastião Rezende (União), Thiago Silva (MDB) e Wilson Santos (PSD).
Guarnieri reforça que as deficiências nos serviços prestados pela concessionária têm gerado transtornos significativos ao cotidiano da população e comprometido o desenvolvimento local. Além disso, há relatos de demora nos atendimentos técnicos, cobranças indevidas e ausência de canais eficazes de resposta à comunidade.
“Estamos fazendo essas audiências públicas para que a população tenha voz, traga as suas reclamações que serão apresentadas diretamente à Energisa. Precisamos que a concessionária preste um serviço de melhor qualidade e é isso que buscamos, porque a empresa tem um grande lucro, mas o retorno, para o consumidor, é bem aquém do necessário”, afirma o deputado.
Debates em outras regiões do estado – A cidade de Tangará da Serra foi a primeira a receber o debate, no dia 02 de outubro. Lá estiveram presentes mais de 100 pessoas, do município anfitrião, mas também dos arredores. O público levou os mais variados temas de reclamações sobre a Energisa: preço alto da tarifa paga em Mato Grosso, alteração do valor da conta; dificuldade de manutenção da rede; rede monofásica, entre outros.
Pauta: Audiência Pública sobre a prestação de serviço da Energisa em Rondonópolis e região
Data: 16 de outubro
Horário: A partir das 19h
Local: Câmara Municipal de Rondonópolis
Fonte: ALMT – MT
CCJR aprova projetos para promover inclusão e proteção social em Mato Grosso
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) analisou 29 matérias em reunião ordinária na tarde desta terça-feira (7). Os parlamentares aprovaram 14 propostas, como o Projeto de Resolução nº 120/2024, cujo objetivo é de tornar obrigatória a contratação de mulheres vítimas de violência por parte de empresas que prestam serviços à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
O texto aprovado prevê a destinação de 8% das vagas para mulheres que sofreram violência doméstica, conforme sugerido pelo Substitutivo Integral nº 1. A matéria é de autoria do primeiro-secretário da ALMT, deputado Dr. João (MDB). De acordo com a proposta, as vagas serão destinadas exclusivamente a candidatas indicadas por órgãos responsáveis por políticas públicas de atenção às mulheres vítimas de violência, em cooperação com a Procuradoria da Mulher da Parlamento Estadual.
O presidente do CCJR, Eduardo Botelho (União), elogiou a iniciativa. “Eu costumo dizer, um dos aspectos que mantém as mulheres em casa com seus algozes é a questão financeira. Muitaa delas não trabalha. Às vezes o marido violento é o único provedor da casa. Então, nós precisamos dar essas oportunidades e trazer as mulheres para cá, gerando essas vagas para elas. São ações como essa que ajudam a tirar essas mulheres desse ciclo de violência”, comentou o parlamentar.
Entre as matérias discutidas também está o Veto Total nº 109/2025 ao Projeto de Lei (PL) nº 145/2025. A proposta visa caracterizar a interrupção injustificada do fornecimento de serviços públicos essenciais por mais de quatro horas como ato ilícito e falha na prestação do atendimento, entre outras medidas. A comissão aprovou parecer pela derrubada do veto imposto pelo poder executivo.
O PL nº 761/2025 também foi apreciado e aprovado pela CCJR. O texto pretende alterar a Lei nº 11.371/2021 para estabelecer que pacientes transplantados tenham os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Alguns projetos que receberam parecer favorável buscam o reconhecimento de grupos como Flor Ribeirinha (PL nº 1095/2024) e ações como a Corrida de Reis (1971/2024) como patrimônio imaterial do estado. Ainda estão entre as matérias aprovadas propostas de declaração de utilidade pública estadual a uniões, como a Associação de Combate a Cegueira de Mato Grosso (ACCMT).
O deputado Fabio Tardin (PSB) comemorou a aprovação e contou que mãe ficou cega após um glaucoma e que ele próprio teve o tratamento adequado a tempo para não perder a visão. “Fico muito feliz por estar na Assembleia hoje dando voz e vez a essa população, que muitas vezes é invisível aos olhos do governo. Acredito com a declaração de utilidade pública dessa associação eles vão ter mais acesso a recursos públicos e atender mais pessoas, evitando casos de cegueira”, afirmou.
Além de Botelho e Tardin, participaram da reunião Sebastião Rezende (União) e Diego Guimarães (Republicanos). Este último de forma remota. O encontro ainda foi acompanhado por estudantes de direito, como Alexandre Ramos. “Foi bem interessante, porque a gente viu na prática como funciona. E eu fiquei com uma boa impressão, porque, realmente, são projetos úteis que vão trazer benefícios para a população”, avaliou.
Fonte: ALMT – MT
Comissão da ALMT aprova projetos, cobra agilidade nas obras do BRT e defende nova rota entre Cuiabá e Chapada
Na quinta reunião ordinária de 2025, realizada nesta terça-feira (7), a Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) apreciou oito projetos de lei. Sob a condução do presidente Valmir Moretto (Republicanos) e com a participação dos deputados Nininho (Republicanos) e Chico Guarnieri (PRD), seis matérias receberam parecer favorável, enquanto uma foi rejeitada e outra retirada de pauta.
Entre as matérias aprovadas, ganhou destaque o Projeto de Lei nº 2049/2024, de autoria do deputado Paulo Araújo (PP). A iniciativa garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para mãe, pai ou responsável legal de bebê prematuro internado em unidade neonatal da rede pública estadual. A medida busca dar suporte às famílias em um momento de fragilidade, assegurando o direito de acompanhar o tratamento dos recém-nascidos.
A reunião ocorreu na sala das comissões deputado Oscar Soares e também abordou o andamento das obras do BRT (Ônibus de Trânsito Rápido), que há anos se arrastam e são acompanhadas por órgãos como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. A comissão anunciou que fará, nos próximos dias, uma vistoria técnica para fiscalizar e cobrar agilidade na execução do projeto.
O deputado Nininho aproveitou a ocasião para reforçar a defesa de uma proposta considerada estratégica para a região: a criação de uma rota alternativa entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães.
“Esse projeto é uma luta antiga. Ele encurtaria em mais de 30 quilômetros o acesso à Chapada, garantindo uma estrada mais rápida e segura. Já tivemos avanços importantes, como a previsão de recursos para o início das obras e tratativas junto ao governo do Estado. Nossa expectativa é apresentar o projeto definitivo ao governador em breve. Essa obra é fundamental não só pela valorização do turismo, mas pela segurança dos milhares de motoristas que trafegam nesse trajeto todo fim de semana”, destacou.
Com pautas que unem infraestrutura, mobilidade e segurança, a comissão reafirma o compromisso de acompanhar projetos de impacto direto na vida da população mato-grossense.
Foram aprovados os seguintes projetos: PL 2049/2024, PL 1295/2025, PL 1304/2025, PL 1347/2025, PL 1549/2025, PLC 29/2025.
Fonte: ALMT – MT
Governo Federal regulamenta Lei de Pesquisa Clínica para atrair investimentos em inovação
Setasc e Polícia Civil lançam projeto de combate à violência sexual infantil com apoio da primeira-dama de MT
Sangradouro, em General Carneiro, será atendida em mutirão indígena nesta quinta (9) e sexta-feira (10)
Ex-secretária de Gestão Municipal é ouvida em CPI na Câmara de Cuiabá
Maysa Leão propõe audiência pública para debater insalubridade na área da saúde em Cuiabá
Polícia Militar prende em flagrante autor de feminicídio em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Geovana Diogo...
Homem é preso pela Polícia Militar por violência doméstica em Paranaíta
Um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e lesão corporal, nesta terça-feira (7.10),...
Governador retira “gatilho” e antecipa promoções de PMs e Bombeiros
O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quarta-feira (7/10), o envio de dois projetos de lei à Assembleia Legislativa para possibilitar...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
