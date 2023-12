A Pessoa com Deficiência e o Empreendedorismo

Por Max Lima*

O chá verde, oriundo das folhas da planta Camellia sinensis, tem conquistado admiradores há séculos não apenas pelo seu sabor singular, mas também pelos inúmeros benefícios à saúde que a ciência vem revelando.

Estudos recentes têm corroborado o que muitas culturas já sabiam intuitivamente: o consumo regular de chá verde está associado a uma série de vantagens para a saúde.

Uma das propriedades notáveis do chá verde é sua riqueza em antioxidantes, especialmente as catequinas. Estas substâncias têm sido objeto de pesquisas extensivas, demonstrando sua capacidade de combater os radicais livres no corpo, o que, por sua vez, pode ajudar na prevenção de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer.

Além disso, o chá verde tem se destacado como um aliado na promoção da saúde cardiovascular. Estudos sugerem que seu consumo está associado a níveis mais baixos de pressão arterial e redução do colesterol LDL, contribuindo assim para a saúde do coração. O impacto positivo do chá verde não se limita apenas ao sistema circulatório; ele também pode desempenhar um papel na regulação do metabolismo e na manutenção do peso corporal.

A relação entre o chá verde e a saúde mental também tem sido objeto de investigação. Componentes como a L-teanina, encontrada no chá verde, têm mostrado efeitos positivos no alívio do estresse e na promoção da concentração. Essa conexão entre o consumo de chá verde e a saúde mental destaca seu potencial como um complemento natural para a gestão do bem-estar emocional.

Além disso, evidências científicas apontam para os benefícios do chá verde no fortalecimento do sistema imunológico. Os polifenóis presentes no chá verde têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, auxiliando o organismo na defesa contra infecções e fortalecendo as barreiras imunológicas.

Em resumo, o chá verde emerge não apenas como uma bebida deliciosa, mas como um aliado poderoso para a saúde. A ciência continua a revelar novas dimensões dos benefícios do chá verde, solidificando seu status como um elixir natural capaz de nutrir corpo e mente. Ao adotar o chá verde em sua rotina diária, você não está apenas desfrutando de uma xícara reconfortante, mas também pode estar investindo em sua saúde a longo prazo.

Porém vale ressaltar que apesar de todos os benefícios possíveis citados acima não deve ser usado como terapia única no tratamento de nenhuma doença. Sempre discuta com seu médico assistente .

*Max Lima é médico especialista em cardiologia e terapia intensiva, conselheiro do CFM, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso(SBCMT), Médico Cardiologista do Heart Team Ecardio no Hospital Amecor e na Clínica Vida Diagnóstico e Saúde. CRMT 6194