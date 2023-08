A prevalência da jurisdição criminal sobre as demais searas

O prefeito de Chapada dos Guimarães dos Guimarães, Osmar Froner destacou, nesta quarta-feira (09.08), durante a prestação de contas do a 36ª edição do Festival de Inverno, a importância do apoio do Governo do Estado na realização do evento, que reuniu mais de 250 mil pessoas em 13 dias de festa e movimentou a economia da região. Foram liberados recursos pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Secel) para o festival, além de suporte técnico.

“O apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa foi fundamental para o sucesso do Festival de Inverno foi fundamental, assim como o acompanhamento da Secel, porque nós precisamos desse aporte financeiro e de suporte técnico e de fiscalização. O Governo Mauro Mendes foi fundamental para o sucesso do evento, que é feito por várias mãos e a mão mais forte é a do Governo de Mato Grosso”, expõe o prefeito.

Reconhecido como um dos maiores festivais de músicas do mundo, o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães reuniu mais de 250 mil pessoas, com recorde de 42,2 espectadores em um único dia. Durante 13 dias, de final de julho a início de agosto, a população teve acesso gratuito a shows regionais e nacionais, atividades culturais e de aventura, praça de alimentação e muita diversão.

A programação contou com os mais variados estilos musicais, como sertanejo, gospel, MPB, pagode e rock. Entre as 15 atrações nacionais estiveram nomes consagrados da música brasileira, como Padre Fábio de Melo, Jota Quest, Bruno e Marrone, Paralamas do Sucesso, Roupa Nova, Ana Carolina, Péricles e Bárbara Labres.

O evento também foi vitrine para os artistas locais e regionais, que se apresentaram nos palcos do festival. Foram mais de 68 atrações de Mato Grosso, incluindo cantores, bandas, DJs, grupos folclóricos, orquestras, humoristas, grupos de teatro e atores.

Nos espaços culturais outras 24 atividades possibilitaram o acesso a oficinas, filmes e exposições artísticas. Também foram oferecidos passeios gratuitos a destinos turísticos de Chapada dos Guimarães, que fomentaram o turismo ecológico.

Ainda tiveram atividades de aventura, como o 2º Festival de Balonismo, com mais de 40 voos e o 1º Festival de Paraquedismo, atividade que ainda permitiu voos gratuitos a pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com o prefeito, o sucesso do evento permitiu um aumento perceptível da atividade econômica no município, como a taxa de 100% de ocupação na rede hoteleira. “O retorno envolve hotelaria, comércio, material de construção, mercado imobiliário, todo o tipo de serviços, que movimenta a economia e gera renda e bem-estar para a população”.

Para o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves, o investimento público é essencial para garantir uma programação cultural e de lazer gratuita e de qualidade ao público.

“O Festival de Inverno é um dos mais importantes eventos culturais de Mato Grosso, que traz muitos benefícios ao município de Chapada e à toda a região. Além de propiciarmos o acesso gratuito a uma diversificada programação cultural, ajudamos a movimentar toda a cadeia turística e a economia local como um todo. Faz parte da missão da gestão pública fomentar tudo isso”, destaca Jefferson.