“A primeira-dama Virginia Mendes nunca demonstrou obstáculo para atender os moradores”, diz presidente do bairro Jardim Renascer

No Mutirão da Cidadania no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá. nesta quinta-feira (02.03), o presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Renascer (AMBAJAR), José Carlos, destacou a parceria e o apoio que a primeira-dama do Estado Virginia Mendes e do governador Mauro Mendes. De acordo com o presidente, as ações ainda da época em que ela foi primeira-dama do município merecem ser lembradas e destacou a disponibilidade em atender o chamado dos moradores.“A primeira-dama Virginia Mendes nunca demonstrou obstáculo para atender a voz dos moradores do Jardim Renascer e, neste mês especial das mulheres, nós fomos mais uma vez presenteados pela senhora, agradecemos de coração tudo o que a senhora tem feito por esse bairro”, agradeceu José Carlos.

O presidente destacou que as obras de infraestrutura com pavimento asfáltico e drenagem realizadas no bairro foram não podem ser esquecidas. “Os bons feitos não podem ser esquecidos, foi na época do governador Mauro Mendes que pequenas promessas se tornaram grandes fatos, hoje temos 100% do bairro pavimentado. É uma honra receber a dona Virginia, uma primeira-dama ativa, que tem coragem de sair do seu gabinete, do seu conforto, muitas vezes não passando bem, mas deixa tudo isso de lado e vem pra junto da população”, ratificou.

Ele ainda ressaltou a importância de levar os atendimentos de saúde e cidadania às mulheres do bairro. “Dona Virginia a senhora facilitou a vida dessas mães e donas de casa com essa programação do mês da mulher, a senhora diminuiu a distância dessas mulheres ter que enfrentar uma fila, pode parecer pouco para alguns, mas para essas mulheres essa ação é muito importante”, avaliou.



A primeira-dama Virginia Mendes agradeceu a colaboração de todas as pessoas e profissionais envolvidos no mutirão. “Agradeço a toda equipe da Setasc (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania), acho que é o primeiro encontro que conseguimos reunir todos, a minha equipe da Unaf (Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família), de maneira especial agradecer os servidores da Secretaria de Estado de Saúde, os voluntários, a Defensoria Pública, o MT Hemocentro, para mim é muito importante a participação de vocês. Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho, eu sonho, e essa equipe realiza. Gratidão ao meu querido amigo José Carlos e todas as mulheres que participam desse mutirão com atividades e serviços que fazem a diferença no dia a dia de cada cidadão”, disse a primeira-dama de Mato Grosso.

Virginia Mendes reafirmou o compromisso com a população do bairro Jardim Renascer. “Tudo o que vocês precisarem e que estiver ao alcance do Estado nós estaremos aqui para ajudá-los. Na época em que o Mauro foi prefeito, existia um projeto deixado pela gestão anterior para esse bairro ser asfaltado apenas pela metade um valor absurdo, nós entramos e o bairro foi asfaltado por inteiro com menos da metade do valor. Isso é gestão, é trabalhar para população, fazer com qualidade, com honestidade, sem desvio do dinheiro público, com responsabilidade as coisas acontecem”, concluiu.