A recente proibição de alteração do nome de vias públicas em Cuiabá: o caso da rua 24 de outubro
Exilado na França após a revolução de 1930, o Senador Azeredo retornou ao Brasil três anos depois, recolhendo-se em sua residência no Rio de Janeiro. Elefaleceu no dia 8 de março de 1936, aos 74 anos de idade.Na póstuma obra Galeria dos Varões Ilustres de Mato Grosso (1977), o professor Nilo Póvoas afirma que os atos dos revolucionários de 1930 não apagaram o mérito do Senador Azeredo, um homem valoroso e bondoso com a sociedade. Rubens de Mendonça pouco fala em sua obra sobre as características da rua 24 de outubro, enfatiza sim a biografia de Azeredo, que de acordo com ele, foi um ilustre cuiabano que muito honrou a sua terra natal e o país, e que entendia como injusta a substituição do seu nome na placa de uma rua da sua cidade natal.
Prefeito elogia professores e aposta em êxito das escolas no combate à violência doméstica
O prefeito Abilio Brunini ressaltou nesta segunda-feira (20) a importância dos professores e demais servidores da educação para garantir o aprendizado de combate à violência doméstica aos estudantes do ensino fundamental.
A declaração foi dada durante o lançamento do projeto “A escola ensina, a mulher agradece” que uniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Para entender mais, clique AQUI.
“Os professores ajudam a transformar a cultura. Se combate à violência com ensinamentos de como a criança deve se valorizar. O grito de socorro da família muitas vezes vem pela criança que está na escola. Os professores são essenciais no acolhimento emocional e aprendizagem do conteúdo em sala de aula. Contamos com cada servidor da educação para conscientizar crianças e famílias do combate à violência doméstica”, disse.
O prefeito destacou que muitas crianças enxergam no professor uma referência, o que os torna profissionais capazes de marcar história em suas vidas.
“A referência da criança é sempre a família e o professor. Cabe ao professor o papel de fazer a criança acreditar nela mesma. Porque a partir deste potencial trabalhado, uma criança pode ser profissionalmente, na fase adulta, o que ela quiser”.
Abilio ainda elogiou o trabalho dos professores da rede pública. Em sua avaliação, esses profissionais estão trabalhando com empenho diário em busca dos melhores resultados, o que lhe faz acreditar no sucesso projeto “A escola ensina, a mulher agradece”
“Tenho muita admiração pela educação. Tenho acompanhado de perto a transformação diária. A mudança de postura na educação. Pessoas que estão transformando a educação a partir da luta com seus compromissos diários. Essa dedicação me surpreende. Vamos trabalhar para ser município destaque no combate à violência doméstica”, concluiu.
A foto ilustra o prefeito Abilio Brunini no palco do auditório da Secretaria Municipal de Educação. Ele está acompanhado de outras autoridades que estão sentadas. À sua frente, se visualiza professores e técnicos da educação sentados em cadeiras almofadas. O prefeito está com um microfone na mão.
Prefeito analisa com servidores proposta para melhorar prêmio saúde
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na tarde desta segunda-feira (20) da audiência pública dos profissionais da saúde, realizada na Câmara Municipal, para debater os efeitos da insalubridade na gestão municipal. O encontro reuniu representantes de várias categorias do setor, sindicatos e membros do Legislativo, em um diálogo voltado à construção de soluções que assegurem o cumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, evitem prejuízos aos servidores, como a melhoria do prêmio saúde.
Durante a audiência, o prefeito ouviu atentamente as demandas das categorias e explicou que a cobrança do Ministério Público para o cumprimento das leis é legítima. “O Ministério Público não é culpado de nada. Ele apenas cobra o que está previsto na lei. Se há algo que precisa ser mudado, que se mude a lei, mas não se pode culpar quem cumpre o que está determinado legalmente”, afirmou Abilio, ressaltando que sua gestão busca agir com equilíbrio e responsabilidade diante das exigências legais.
O prefeito destacou ainda que sua equipe técnica, junto com representantes sindicais, trabalha na redação de um projeto de lei que regulamentará o Prêmio Saúde, mecanismo criado para mitigar o impacto financeiro causado pelos ajustes da insalubridade. Segundo ele, o objetivo é assegurar que os servidores não tenham perdas no mês de outubro, quando as mudanças começariam a refletir nos contracheques.
“Nós estamos discutindo o Prêmio Saúde como uma forma de justiça ao trabalhador. Não é uma obrigação legal, é uma decisão moral e de reconhecimento. Não podemos permitir que o servidor perca dinheiro na conta por conta de uma adequação necessária na lei. Por isso, estamos construindo uma forma transparente, justa e viável de compensação”, declarou o prefeito.
A expectativa, conforme Abilio Brunini, é de que o projeto de lei esteja pronto ainda nesta semana, para ser encaminhado à Câmara Municipal e apreciado em caráter de urgência.
Ao final da audiência, a presidente da audiência, vereadora Maysa Leão, elogiou a disposição do Executivo em dialogar com as categorias e se comprometeu a encaminhar as propostas apresentadas. “Tivemos hoje um debate produtivo, com muitos encaminhamentos importantes. O nosso papel é ajudar a acelerar a construção de um consenso. Vamos enviar todos os encaminhamentos da audiência ao prefeito para que todos se sintam contemplados. A ideia é aprovar algo em que todos tenham sido ouvidos e participem da construção da nova legislação”, concluiu.
O encontro reforçou o espírito de cooperação entre Executivo, Legislativo e servidores, em busca de uma solução técnica e humana que garanta o cumprimento das leis sem comprometer o sustento dos trabalhadores da saúde municipal.
Participaram da audiência a presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) Wânia Dantas, a procuradora da Saúde do Município Lilian Alves, João Pedro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MT), a vice prefeita de Cuiabá, Vânia Garcia, Renauld Tedesco do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá, Presidente do sindicato dos médicos de MT, Adeildo Lucena. Além da presidente da Câmara de Vereadores, Paula Calil, Michelly Alencar, Maria Avalone e Demilson Nogueira.
Segurança
PM prende homem por ameaçar a esposa com arma de fogo em Juína
Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma...
Polícia Militar detém quadrilha após roubo, tentativa de homicídio e recupera mais de R$ 75 mil
Policiais militares do 1º Pelotão de Alto Garças (365 km de Cuiabá) prenderam, na manhã desta segunda-feira (20.10), dois homens,...
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
