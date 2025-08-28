A Revista Pensar Agro destaca sustentabilidade e inovação no campo

Já está no ar a nova edição da Revista Pensar Agro, que traz como matéria de capa um dos maiores paradoxos do século XX: como o Brasil conseguiu se consolidar como potência agrícola sem abrir mão da preservação ambiental.

Com menos de 8% de seu território destinado à agricultura, o país mantém preservados mais de 66% de seus ecossistemas originais. Nas propriedades rurais, produtores conservam entre 50% e 80% de suas áreas, garantindo equilíbrio hídrico e climático ao mesmo tempo em que alcançam alta produtividade. Esse modelo, que alia produção em larga escala e conservação, coloca o Brasil como referência global em sustentabilidade no agronegócio.

A edição também apresenta a coluna Agro Arábia, com artigo assinado pelo Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, presidente do Conselho Consultivo e professor em Sharjah (Emirados Árabes Unidos), além de professor honorário da Universidade Heriot-Watt (Reino Unido). No texto “Hora de Construir Cidades Proativas”, ele propõe uma reflexão sobre os desafios urbanos diante das mudanças climáticas, defendendo cidades resilientes, inclusivas e capazes de antecipar crises.

Completam o conteúdo artigos de colunistas nacionais e internacionais, que analisam questões estratégicas da cadeia produtiva do agronegócio, oferecendo ao leitor uma visão crítica, ampla e atualizada sobre os rumos do setor.

Acesse agora a revista e tenha uma leitura enriquecedora e inspiradora:

Você lê a versão em português clicando aqui.

You can read the English version by clicking here.

Fonte: Pensar Agro