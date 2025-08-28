AGRONEGÓCIO
A Revista Pensar Agro destaca sustentabilidade e inovação no campo
Já está no ar a nova edição da Revista Pensar Agro, que traz como matéria de capa um dos maiores paradoxos do século XX: como o Brasil conseguiu se consolidar como potência agrícola sem abrir mão da preservação ambiental.
Com menos de 8% de seu território destinado à agricultura, o país mantém preservados mais de 66% de seus ecossistemas originais. Nas propriedades rurais, produtores conservam entre 50% e 80% de suas áreas, garantindo equilíbrio hídrico e climático ao mesmo tempo em que alcançam alta produtividade. Esse modelo, que alia produção em larga escala e conservação, coloca o Brasil como referência global em sustentabilidade no agronegócio.
A edição também apresenta a coluna Agro Arábia, com artigo assinado pelo Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, presidente do Conselho Consultivo e professor em Sharjah (Emirados Árabes Unidos), além de professor honorário da Universidade Heriot-Watt (Reino Unido). No texto “Hora de Construir Cidades Proativas”, ele propõe uma reflexão sobre os desafios urbanos diante das mudanças climáticas, defendendo cidades resilientes, inclusivas e capazes de antecipar crises.
Completam o conteúdo artigos de colunistas nacionais e internacionais, que analisam questões estratégicas da cadeia produtiva do agronegócio, oferecendo ao leitor uma visão crítica, ampla e atualizada sobre os rumos do setor.
Acesse agora a revista e tenha uma leitura enriquecedora e inspiradora:
Você lê a versão em português clicando aqui.
You can read the English version by clicking here.
Fonte: Pensar Agro
Brasil comemora Dia do Avicultor com produção recorde e destaque global
A produção brasileira de carne de frango deve alcançar 15,48 milhões de toneladas em 2025, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Desse total, cerca de 10,33 milhões de toneladas devem abastecer o mercado interno e 5,13 milhões de toneladas estão previstas para exportação. Os números ganham destaque nesta quinta-feira (28.08), data em que se celebra o Dia do Avicultor, homenagem aos produtores de uma das cadeias mais estratégicas do agronegócio brasileiro.
O crescimento da produção reflete tanto o aumento do número de aves abatidas como o ganho de peso médio. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rebanho nacional segue em expansão, consolidando o país como o maior exportador mundial da proteína. Mesmo diante do desafio imposto pela gripe aviária, registrada neste ano em algumas granjas, o setor conseguiu manter volumes elevados de produção e suprir a demanda externa.
O setor, porém, enfrenta custos crescentes. A construção de aviários e a manutenção das instalações ficaram significativamente mais caras nos últimos anos, enquanto os principais insumos (milho e soja) continuam representando mais de 70% das despesas totais. Essa dependência torna a avicultura sensível às variações de preços e à volatilidade do mercado interno e internacional de grãos.
Para 2026, as perspectivas apontam continuidade do crescimento. A produção de carne de frango deve atingir cerca de 15,7 milhões de toneladas, com o mercado interno absorvendo aproximadamente 10,5 milhões de toneladas e as exportações chegando a 5,2 milhões. O setor mantém-se como um dos pilares do agronegócio brasileiro, equilibrando forte presença internacional com abastecimento consistente do consumo doméstico.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Parcerias entre Empaer e municípios aumentam com índice de repasse do ICMS para agricultura familiar
O número de termos de cooperação técnica firmados entre a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e as prefeituras de Mato Grosso aumentou com o Índice Municipal da Agricultura Familiar (IAF).
Segundo a Empaer, foram firmados um total de 103 termos de cooperação, sendo que 43 já foram publicados no Diário Oficial do Estado. Os demais estão sendo analisados pelos técnicos da empresa.
O IAF é o indicador que determina o valor do repasse do que foi recolhido pelo Estado, por meio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para investimentos voltados aos pequenos produtores.
Entre os critérios definidos para a composição do índice, constam a cobertura da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no município, que é executada pela Empaer, o que motivou o aumento dos termos de cooperação.
O presidente da Empaer, Suelme Evangelista, avaliou que o índice fortalece parcerias institucionais e amplia a necessidade de ATER nos municípios, o que fortalece a agricultura de pequena escala. A expectativa da empresa é firmar parcerias com as 142 prefeituras do Estado.
“É uma inovação. Primeiro, houve a integração entre a Seaf e a Empaer e, agora, estamos trabalhando em conjunto com os municípios, em regime de cooperação mútua na base, de acordo com o interesse da administração municipal. A Empaer e as secretarias de Agricultura podem convergir no melhor desenvolvimento da agricultura familiar. Isso demonstra a eficiência e integração da Empaer para diminuir custos e entregar mais resultados”, destacou.
De acordo com o diretor de ATER da Empaer, Marcos Paulo Alves Balbino, a empresa prioriza parcerias efetivas com responsabilidades para ambas as partes envolvidas. “As cooperações envolvem contrapartidas das duas partes e permitem o uso compartilhado de veículos, equipamentos, imóveis e contratação de assistência técnica pelas prefeituras”, explicou.
Em Guiratinga, o extensionista da Empaer, médico-veterinário Rinaldo Monteiro, trabalha em um espaço conjunto com a secretaria municipal de Agricultura. “Desde que assumi, trabalhamos as questões do IAF, inclusive refizemos o cálculo dos coeficientes em tempo hábil. Queremos estar com tudo certo para obtermos aumento na arrecadação”, frisou.
Já em Barra do Garças, o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Bispo dos Santos, destacou que o termo de cooperação técnica com a Empaer, firmado há cerca de dois anos, tem ajudado na agricultura produzida pelos indígenas da região. No município, há 53 aldeias indígenas, além da Reserva São Marcos.
“Tem trabalho de horta e lavoura. Também foram entregues carrinhos de mão, rastelos, enxadas, entre outros equipamentos. Nessas aldeias, trabalhamos em potencial mais elevado”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
Agosto Lilás: Alto Taquari reforça combate à violência contra a mulher e homenageia Ana Emília
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
Senado aprova projeto contra adultização de crianças na internet
