Abate recorde de fêmeas abre caminho para valorização da arroba em 2026

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o abate recorde de fêmeas em 2025 começa a desenhar um cenário de menor oferta de animais para os próximos anos, criando oportunidades para valorização da arroba em 2026. Segundo o instituto, o descarte de vacas e novilhas ultrapassou 50% nos frigoríficos em alguns meses, movimentando o mercado e sinalizando um ciclo de alta para os produtores que se prepararem estrategicamente.

No curto prazo, a maior disponibilidade de fêmeas ajudou a estabilizar os preços da arroba em São Paulo, que oscilaram entre R$ 305 e R$ 310 após quedas registradas em setembro. Segundo especialistas, esse volume elevado funciona como mecanismo de equilíbrio no mercado, mas ao mesmo tempo reduz a capacidade reprodutiva futura do rebanho.

Entre os animais abatidos, as novilhas tiveram destaque, principalmente por atender à demanda de frigoríficos voltados a programas de carne premium, que buscam qualidade de corte e acabamento superior. A redução do abate de fêmeas, prevista para os próximos meses, tende a gerar escassez controlada de animais prontos para o abate, sustentando preços mais firmes no médio prazo.

Especialistas alertam que a estratégia de reposição antecipada será decisiva. Bezerros adquiridos hoje estarão prontos para o abate em 2026, quando a oferta pode se tornar mais restrita e a arroba mais valorizada. Essa dinâmica cria oportunidades para produtores que se organizarem para o próximo ciclo, maximizando produtividade e retorno econômico.

Além do cenário de oferta, eventos internos e externos devem influenciar a demanda: a expectativa de consumo doméstico tende a aumentar com a Copa do Mundo e o calendário eleitoral, enquanto a China mantém forte apetite por carne brasileira, com possibilidade de abertura de novos mercados estratégicos, como Japão e Coreia do Sul.

No setor industrial, o abate recorde foi uma forma de manter o fluxo de produção diante de margens apertadas e consumo mais contido. Agora, a perspectiva se volta para o futuro: a escassez planejada de animais reprodutivos deve gerar valorização consistente da arroba em 2026, oferecendo oportunidades para produtores que atuarem de forma antecipada e estratégica.

O momento exige atenção e planejamento. Especialistas reforçam que os fundamentos do mercado indicam trajetória de alta: quem ajustar o plantel agora terá condições de colher os melhores resultados no próximo ciclo, equilibrando oferta, qualidade e rentabilidade.

Fonte: Pensar Agro