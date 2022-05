Política Agrícola e Logística Abertas as inscrições para o Estradeiro nas BRs 174 e 364 Ao todo, a Aprosoja-MT e o Movimento Pró-Logística percorrerá cerca de quatro mil quilômetros avaliando as principais rotas de escoamento de carga

17/05/2022

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), em parceria com o Movimento Pró-Logística, abriu as inscrições para o Estradeiro BR 174/364, que acontecerá entre os dias 07/06 e 14/06. Os interessados terão até o dia 27 de maio para se inscrever.

Com saída de Cuiabá (07/06), o percurso com 3.770 quilômetros, passará por Vilhena-RO, Porto Velho-RO, Juína, Colniza, Aripuanã e Brasnorte, em Mato Grosso. Além de percorrer as principais rodovias responsáveis pelo escoamento de cargas, o Estradeiro conta com visitas técnicas as Estações de Transbordo de Carga (ETCs), em Porto Velho, em Rondônia, além de Simpósio com relevantes informações sobre a logística regional.

As vagas são limitadas e o custo ficará a cargo do participante ou do seu respectivo núcleo. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (65) 99635-7599 (Yuri Orro Arabi – Analista de Relacionamento e Logística).

Confira a programação:

Dia 07/06 – Cuiabá (MT) – Vilhena (RO) – 754 Km

Dia 08/06 – Vilhena (RO) – Porto Velho (RO) – 706 Km

Dia 09/06 – Visitas as ETCs – Estações de transbordo de cargas – 0 Km

Dia 10/06 – Porto Velho (RO) – Vilhena (RO) – 7076 Km (Simpósio Aprosoja RO)

Dia 11/06 – Vilhena (RO) – Juína e Colniza (MT) – 551 km (Simpósio Juína e Simpósio Colniza)

Dia 12/06 – Colniza (MT)– Aripuanã (MT) – 120 km (Simpósio Aripuanã)

Dia 13/06 – Aripuanã (MT) – Brasnorte (MT) – 361 km (Simpósio Brasnorte)

Dia 14/06 –Brasnorte (MT) – Cuiabá (MT) – 587 km