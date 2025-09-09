JUSTIÇA
Abertas inscrições para escolha de desembargador e juiz estadual no CNJ; prazo vai até dia 12
O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou edital abrindo inscrições para o preenchimento de duas vagas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinadas a um desembargador de Tribunal de Justiça e a um juiz estadual. Os atuais mandatos se encerram em 1º de fevereiro de 2026, conforme prevê o artigo 103-B da Constituição Federal, que trata da composição do órgão.
As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro de 2025, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.stf.jus.br/vagacnj. O chamamento foi formalizado em edital assinado pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e acompanhado de um ofício-circular enviado a todos os Tribunais de Justiça, reforçando a importância da ampla divulgação entre magistrados estaduais.
Em Mato Grosso, o presidente do Tribunal de Justiça (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, determinou que a convocação seja publicada no Diário da Justiça Eletrônico, encaminhada por e-mail funcional a todos os juízes e desembargadores, além de divulgada nos canais institucionais do Judiciário estadual. Também determinou que, após as publicações, seja enviado ofício ao STF informando sobre as medidas adotadas.
Como funciona a escolha
O CNJ é composto por 15 membros, com mandatos de dois anos, admitida uma recondução. As duas vagas abertas agora correspondem à representação da magistratura estadual: uma para desembargador de Tribunal de Justiça e outra para juiz de Primeiro Grau.
Após o término do período de inscrições, o STF compila as candidaturas recebidas. Os nomes passam então por processo de escolha e indicação, seguido de apreciação pelo Senado Federal, responsável por aprovar os futuros conselheiros por meio de sabatina.
Sobre o CNJ
Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o Conselho Nacional de Justiça é o órgão responsável pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e pela fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Entre suas atribuições estão a análise da atuação de tribunais, o planejamento estratégico da Justiça, a edição de recomendações e resoluções de alcance nacional, além da implementação de políticas judiciárias em áreas como acesso à Justiça, conciliação, direitos humanos e combate à morosidade processual.
A abertura das inscrições garante que magistrados de todo o país possam participar do processo, reforçando o caráter plural e representativo do colegiado.
Autor: Flávia Borges
Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Judiciário abre processo seletivo para credenciamento de psicólogos em Vila Rica
A Comarca de Vila Rica publicou o Edital nº 1/2025-DF-VR para credenciamento de profissionais da área de Psicologia.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro de 2025, incluindo finais de semana e feriados, no endereço eletrônico https://pav.tjmt.jus.br
Não haverá cobrança de taxa de inscrição e cada candidato poderá efetuar apenas um cadastro.
Requisitos
Podem participar bacharéis em Psicologia, com registro no Conselho Regional e comprovação de especialização, conforme previsto no edital. É necessário ter mais de 21 anos, não possuir antecedentes criminais e nem exercer cargo público inacumulável.
Etapas de seleção
A seleção será realizada por meio da análise documental, com pontuação atribuída a experiência profissional, tempo de serviço público e titulação acadêmica. A classificação seguirá critérios objetivos e, em caso de empate, serão considerados fatores como idade e tempo de serviço.
Autor: Dani Cunha
Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
A Escola Ensina, a Mulher Agradece: vídeo do TJMT já está nas redes sociais
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) lançou um projeto pioneiro que coloca a educação como aliada no combate à violência contra a mulher. A campanha “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” tem como foco os estudantes da rede pública de ensino, incentivando reflexões sobre respeito, igualdade de gênero e prevenção da violência doméstica desde a infância e a adolescência.
O projeto surge diante da necessidade de enfrentar um problema persistente no estado e no país. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, casos de violência doméstica ainda atingem milhares de mulheres em Mato Grosso todos os anos, mostrando a urgência de estratégias educativas e de conscientização social.
O vídeo da campanha, já disponível nas redes sociais do TJMT, combina poesia e sensibilidade para mostrar que pequenas ações cotidianas podem contribuir para a proteção da vida das mulheres. Estudantes participam ativamente. É um ambiente capaz de formar cidadãos conscientes e engajados na construção de uma sociedade mais justa.
A iniciativa é resultado da parceria entre o TJMT, Ministério Público de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e outras instituições que atuam na promoção dos direitos humanos. Para os organizadores, o projeto vai além da prevenção. Busca envolver famílias, educadores e a comunidade em um diálogo permanente sobre respeito, igualdade e proteção às mulheres.
Assista ao vídeo e compartilhe esta mensagem de conscientização e transformação social.
Autor: Flávia Borges
Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
