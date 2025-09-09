Connect with us

JUSTIÇA

Abertas inscrições para escolha de desembargador e juiz estadual no CNJ; prazo vai até dia 12

Publicado em

09/09/2025

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou edital abrindo inscrições para o preenchimento de duas vagas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinadas a um desembargador de Tribunal de Justiça e a um juiz estadual. Os atuais mandatos se encerram em 1º de fevereiro de 2026, conforme prevê o artigo 103-B da Constituição Federal, que trata da composição do órgão.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro de 2025, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.stf.jus.br/vagacnj. O chamamento foi formalizado em edital assinado pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e acompanhado de um ofício-circular enviado a todos os Tribunais de Justiça, reforçando a importância da ampla divulgação entre magistrados estaduais.

Em Mato Grosso, o presidente do Tribunal de Justiça (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, determinou que a convocação seja publicada no Diário da Justiça Eletrônico, encaminhada por e-mail funcional a todos os juízes e desembargadores, além de divulgada nos canais institucionais do Judiciário estadual. Também determinou que, após as publicações, seja enviado ofício ao STF informando sobre as medidas adotadas.

Como funciona a escolha

O CNJ é composto por 15 membros, com mandatos de dois anos, admitida uma recondução. As duas vagas abertas agora correspondem à representação da magistratura estadual: uma para desembargador de Tribunal de Justiça e outra para juiz de Primeiro Grau.

Após o término do período de inscrições, o STF compila as candidaturas recebidas. Os nomes passam então por processo de escolha e indicação, seguido de apreciação pelo Senado Federal, responsável por aprovar os futuros conselheiros por meio de sabatina.

Sobre o CNJ

Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o Conselho Nacional de Justiça é o órgão responsável pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e pela fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Entre suas atribuições estão a análise da atuação de tribunais, o planejamento estratégico da Justiça, a edição de recomendações e resoluções de alcance nacional, além da implementação de políticas judiciárias em áreas como acesso à Justiça, conciliação, direitos humanos e combate à morosidade processual.

A abertura das inscrições garante que magistrados de todo o país possam participar do processo, reforçando o caráter plural e representativo do colegiado.

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Judiciário abre processo seletivo para credenciamento de psicólogos em Vila Rica

Published

3 horas atrás

on

09/09/2025

By

A Comarca de Vila Rica publicou o Edital nº 1/2025-DF-VR para credenciamento de profissionais da área de Psicologia.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro de 2025, incluindo finais de semana e feriados, no endereço eletrônico https://pav.tjmt.jus.br

Não haverá cobrança de taxa de inscrição e cada candidato poderá efetuar apenas um cadastro.

Requisitos

Podem participar bacharéis em Psicologia, com registro no Conselho Regional e comprovação de especialização, conforme previsto no edital. É necessário ter mais de 21 anos, não possuir antecedentes criminais e nem exercer cargo público inacumulável.

Etapas de seleção

A seleção será realizada por meio da análise documental, com pontuação atribuída a experiência profissional, tempo de serviço público e titulação acadêmica. A classificação seguirá critérios objetivos e, em caso de empate, serão considerados fatores como idade e tempo de serviço.

Acesse o edital

Autor: Dani Cunha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

A Escola Ensina, a Mulher Agradece: vídeo do TJMT já está nas redes sociais

Published

4 horas atrás

on

09/09/2025

By

A imagem mostra uma mãe sorridente abraçando o filho com mochila escolar. Ao lado, lê-se “A Escola ensina, a Mulher agradece. Aprender a respeitar, transforma a sociedade”. Logos institucionais aparecem abaixo.O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) lançou um projeto pioneiro que coloca a educação como aliada no combate à violência contra a mulher. A campanha “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” tem como foco os estudantes da rede pública de ensino, incentivando reflexões sobre respeito, igualdade de gênero e prevenção da violência doméstica desde a infância e a adolescência.

O projeto surge diante da necessidade de enfrentar um problema persistente no estado e no país. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, casos de violência doméstica ainda atingem milhares de mulheres em Mato Grosso todos os anos, mostrando a urgência de estratégias educativas e de conscientização social.

O vídeo da campanha, já disponível nas redes sociais do TJMT, combina poesia e sensibilidade para mostrar que pequenas ações cotidianas podem contribuir para a proteção da vida das mulheres. Estudantes participam ativamente. É um ambiente capaz de formar cidadãos conscientes e engajados na construção de uma sociedade mais justa.

A iniciativa é resultado da parceria entre o TJMT, Ministério Público de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e outras instituições que atuam na promoção dos direitos humanos. Para os organizadores, o projeto vai além da prevenção. Busca envolver famílias, educadores e a comunidade em um diálogo permanente sobre respeito, igualdade e proteção às mulheres.

Assista ao vídeo e compartilhe esta mensagem de conscientização e transformação social.

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA09/09/2025

Três menores são apreendidos suspeitos por furto de veículos em Sinop

Três adolescentes foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (9.9), por policiais militares do 11º Batalhão, suspeitos por furtar veículos, no...
SEGURANÇA09/09/2025

PM conduz três faccionados suspeitos de participação em tentativa de homicídio para delegacia

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher e apreenderam uma adolescente por porte ilegal de...
SEGURANÇA09/09/2025

Polícia Civil recupera carga de celulares furtados em show em Várzea Grande avaliada em R$ 97 mil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), apreendeu, nesta segunda-feira (8.9),...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262