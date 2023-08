Abertas inscrições para o 1º Arraiá do Empreendedor de Sinop: evento reunirá feira de negócios e comidas típicas

As inscrições para o 1º Arraiá do Empreendedor estão abertas e seguem até esta sexta-feira, 18 de agosto. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de agosto e é uma parceria da Prefeitura de Sinop com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso (Sebrae-MT). O evento será na área externa do Sebrae e mais do que uma celebração de negócios, o Arraiá proporcionará uma experiência completa de sabores e culturas. Além das perspectivas de negócios e exposição de marcas, o evento contará com barracas repletas de comidas típicas, oferecendo aos visitantes uma autêntica degustação da culinária local e tradicional.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, reconhece o papel vital dos MEIs no município e destaca sua importância: “Eles fazem parte dos pontos que fortalecem nossa comunidade empresarial. Não apenas impulsionam a economia local, mas também representam a resiliência e a criatividade que definem Sinop. Esse Arraiá é uma homenagem a eles e ao esforço que colocam em seus negócios todos os dias.”

São convidados a se inscrever os Microempreendedor Individuais (MEIs), estabelecidos em Sinop, aproveitando a oportunidade de participar de um evento que promete ser uma vitrine única para suas empresas. O evento oferecerá uma experiência enriquecedora para microempreendedores e visitantes, reunindo os aspectos mais destacados dos negócios e da cultura local.

O 1º Arraiá do Empreendedor de Sinop promete contribuir significativamente para o crescimento e a interconexão da vibrante comunidade empreendedora de Sinop. O evento contará com atrações culturais, como danças, música e arte regional, criando uma fusão harmônica entre oportunidade empresarial e entretenimento.

“É uma forma de, em parceria com a Prefeitura, termos um ambiente propício, para que as empresas tenham mais visibilidade, para a divulgação de seus produtos. É uma forma também de trazer a população, pois um dos objetivos do evento ,da parte de capacitação e qualificação, é a promoção de eventos. A gente quer que o arraiá entre para o calendário do município, para que anualmente seja propiciado aqui em Sinop. Essa é uma parceria da Prefeitura junto ao Sebrae e vamos fazer juntos com a secretaria de desenvolvimento, para que seja uma grande feira de negócios, para os nossos empreendedores locais”, destacou o gerente regional do Sebrae, Volmir Contreira.

O Coordenador do centro de atendimento empresarial, Jefferson Diniz, ressalta a importância da parceria com o SEBRAE-MT: “Essa iniciativa não seria possível sem a colaboração valiosa do SEBRAE-MT, uma organização que compartilha nosso compromisso com o crescimento empresarial e a capacitação dos empreendedores locais. Juntos, estamos proporcionando um evento que não apenas impulsionará negócios, mas também promoverá conexões e inspiração.”

O evento visa não só expor marcas e gerar oportunidades de negócios, mas também cultivar conexões duradouras entre os empreendedores, incentivando parcerias colaborativas e trocas de ideias. O Arraiá servirá como plataforma vital para a criação de contatos valiosos, expansão das redes de negócios e identificação de possíveis colaboradores.

Os interessados em participar do 1º Arraiá do Empreendedor de Sinop devem manifestar seu interesse preenchendo o Termo de Adesão, disponível para retirada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sinop, localizada na Avenida das Itaúbas, 3257 – Setor Comercial. Com um número limitado de 30 vagas, divididas entre as categorias Setor Alimentos e Bebidas (20 empresas) e Comerciantes e Prestadores de Serviço (10 empresas), a seleção será baseada na data de protocolo do termo de participação.

Para dúvidas e informações adicionais, você pode visitar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sinop ou a Agência do SEBRAE em Sinop, localizada na Avenida José Teobaldo Anschal, nº 758, esquina com a Avenida Bruno Martini. Se preferir, entre em contato pelo telefone (66) 3520-7585.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT