Abertura oficial da 8ª Copa do Servidor 2025 será na sexta-feira, dia 3

Além das competições, abertura terá praça de alimentação e shows regionais

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e Superintendência de Esporte e Lazer, realiza nesta sexta-feira (3), a abertura oficial da 8ª Copa do Servidor 2025, a partir das 19h, no Miniestádio do bairro Ipase. O evento promete unir esporte, cultura e gastronomia em uma grande confraternização dedicada aos servidores públicos do Município.

A programação da noite inclui partida de futebol society marcando o início da competição, além de feira gastronômica e dois grandes shows regionais com as bandas Embalo Sim e Os Amigos, garantindo diversão para toda a comunidade, além dos servidores e seus familiares.

Segundo o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, o campeonato é resultado do empenho da atual gestão em valorizar o servidor e fortalecer o esporte em Várzea Grande. “Esse evento só acontece porque temos à frente do Município a prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião da Zaeli, que acreditam no poder transformador do esporte, no lazer como direito do cidadão e no reconhecimento do servidor público, que é peça fundamental para o desenvolvimento da cidade”, destacou Edmilson. E completou: “A prefeita é uma esportista, participa de várias atividades e está sempre incentivando a prática do desporto”.

O coordenador de Esporte, Gilson Cassemiro, lembrou que a competição é realizada em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado neste mês de outubro. “Mais do que uma disputa esportiva, a Copa é um momento de integração, saúde e confraternização. Os servidores de várias secretarias e autarquias do Município se unem em várias modalidades e celebram juntos o seu dia, que é de extrema importância para a sociedade”, ressaltou.

HISTÓRIA DA COPA – A Copa do Servidor é uma realização da Prefeitura Municipal, da SMECEL, via Superintendência de Esporte e Lazer. A última edição da competição foi realizada em 2023 no miniestádio José Silva Oliveira “Bife”, no bairro Figueirinha. Os jogos já foram realizados em campos, como Asponvag, Complexo Thiú e miniestádio do bairro Ipase.

A transmissão das competições, até então realizada pelo servidor João Marques, passou esse ano ao comando da equipe do Bate Bola, coordenado por Jorginho Mussa.

ATLETISMO – A primeira prova, já realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck, foi o atletismo. A modalidade corrida premiou os três primeiros colocados, enquanto a caminhada teve caráter simbólico, com medalhas entregues a todos os participantes.

Os três corredores que cruzaram a linha de chegada no Berneck na categoria masculina, foram: o servidor da Guarda Municipal, Cláudio Peixoto, com tempo de 19 minutos e 25 segundos. Em segundo o servidor da Secretaria de Educação, José Marques da Silva, com tempo de 21 minutos e 28 segundos. O terceiro foi o servidor Anderson Nobre, da Superintendência de Cultura, com tempo de 23 minutos e 10 segundos.

Já as corredoras do pelotão feminino foram Stefany Anjos da Rocha, servidora da Guarda Municipal, com tempo de 22 minutos e 3 segundos, e conquistou o primeiro lugar. Na segunda colocação, ficou a servidora da Superintendência de Cultura, Kelly Regina, com tempo de 23 minutos e 10 segundos. Em terceiro a servidora Claudine Batista da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, com tempo de 23 minutos e 15 segundos.

A premiação dos vencedores da prova de Atletismo dos servidores públicos de Várzea Grande, será entregue na cerimônia de encerramento no dia 25 de outubro.

OUTRAS MODALIDADES – Além do futebol society, a Copa do Servidor contará com outras modalidades, entre elas: Vôlei de praia e voleibol misto, Tênis de mesa e Xadrez masculino e feminino.

Assim como o atletismo, as demais modalidades receberão suas premiações no dia da grande final da Copa do Servidor.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT