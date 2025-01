Abilio intervém em paralisação e cobra obrigações contratuais de empresa

As famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias no bairro São Mateus receberam, na tarde desta sexta-feira (17), cobertores, cestas básicas e kits de higiene e limpeza. Essa iniciativa foi resultado de uma ação conjunta entre a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado, representada pela primeira-dama municipal, Samantha Iris, e pela primeira-dama estadual, Virgínia Mendes. A entrega ocorreu na Creche Municipal São Mateus e contou com a presença do prefeito, Abilio Brunini.

Além da entrega emergencial de suprimentos, já foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, o auxílio emergencial no valor de R$ 1 mil.

A primeira-dama e vereadora da capital, Samantha Iris, destacou a rápida resposta do Governo Estadual em atender as demandas das famílias afetadas. “Agradeço à primeira-dama Virgínia Mendes pela parceria e pela agilidade em nos ajudar neste momento tão difícil, em que muitas famílias perderam tudo por conta das chuvas. Estamos unindo esforços para trazer soluções reais para a população em vulnerabilidade social. O Abilio buscou essa medida, disposto através do pagamento mensal de R$ 1 mil/mensais como solução imediata, a fim de minimizar os impactos causados pelos alagamentos” afirmou.

A primeira-dama reforçou que as secretarias de Obras e Serviços Urbanos já estão trabalhando para encontrar soluções definitivas. “A nossa intenção é que, no próximo ano, as chuvas não representem um problema para essas famílias. Queremos que as pessoas possam ficar em casa com segurança, sabendo que a prefeitura tomou as providências necessárias,” destacou.

Virgínia Mendes ressaltou a importância do programa estadual “Ser Família”, que já beneficia diversas famílias em situação de vulnerabilidade em Mato Grosso. Ela reforçou que a integração entre o município e o Estado facilitará o avanço de ações sociais em Cuiabá.

“Agora, com essa parceria sólida, podemos atender melhor a população e avançar nas políticas sociais que Cuiabá tanto necessita. Antes, era impossível trazer melhorias para Cuiabá. Ganha o Estado, ganha o município e, principalmente, ganha a população que mais precisa,” acrescentou a primeira-dama do Estado.

“Essa ação no bairro São Mateus simboliza a força do trabalho conjunto entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e Governo do Estado. A mobilização reflete o compromisso da nova gestão, em atender emergencialmente e construir soluções duradouras para os desafios enfrentados pela população mais vulnerável de Cuiabá”, concluiu Samantha.

O prefeito Abilio Brunini também esteve presente no local, se solidarizando com as famílias, assim como tem feito desde o momento do alagamento.

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, cel. Vânia Rosa, a presidente da Câmara e vereadora, Paula Calil e o vereador Dilemário Alencar também participaram da ação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT