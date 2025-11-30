Saúde
Abrascão 2025 destaca papel estratégico do SUS, afirma Adriano Massuda
A abertura do Congresso de Saúde Coletiva 2025 (Abrascão) aconteceu neste sábado (29), às 18h30, em Brasília. A cerimônia reuniu pesquisadores, gestores, profissionais de saúde e representantes de entidades científicas em um evento marcado por apresentações culturais, homenagens e debates sobre os desafios atuais da saúde pública.
Um dos pontos altos da noite foi a conferência magna do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, que apresentou uma análise sobre o momento vivido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre os rumos necessários para seu fortalecimento.
Durante sua fala, Massuda destacou que o Brasil vive uma encruzilhada histórica em relação às políticas públicas de saúde. Para ele, o fortalecimento do SUS deve ser entendido como elemento estratégico para o desenvolvimento nacional, não apenas como um conjunto de serviços, mas como projeto civilizatório.
Segundo o conferencista, “o Brasil precisa reafirmar o SUS como projeto de país, baseado na equidade, na solidariedade e na garantia de direitos”. Massuda reforçou que os avanços conquistados desde a redemocratização mostram a potência do sistema, mas alertou para riscos de retrocesso caso não haja investimento contínuo, coordenação nacional e valorização da ciência.
O secretário executivo também ressaltou a importância da pesquisa científica nas decisões em saúde. Ele afirmou que “nenhuma política de saúde pública se sustenta sem base científica sólida e sem capacidade de gestão”, apontando que crises recentes, como a pandemia, que evidenciaram tanto o potencial quanto as fragilidades das estruturas públicas brasileiras. Para ele, um dos principais desafios é fortalecer a articulação entre universidades, serviços de saúde e governos: “Produzimos conhecimento de alto nível, mas ainda precisamos convertê-lo em políticas efetivas, capazes de impactar a vida das pessoas”.
Massuda reforçou ainda, que a desigualdade social é o maior determinante das iniquidades em saúde no Brasil. Ele destacou que o Brasil tem investido em políticas intersetoriais que enfrentem pobreza, racismo estrutural e desigualdade regional, fatores que, segundo ele, “se traduzem diretamente em adoecimento e morte evitável”.
Programação
O Congresso segue até dia 03 de dezembro, com mesas-redondas, sessões científicas, lançamentos de livros e debates que abordam temas como financiamento do SUS, inovação em saúde pública, vigilância epidemiológica, educação permanente e participação social. O Ministério da Saúde é organizador de cerca de 40 atividades e convidado em outras 40.
Fonte: Ministério da Saúde
Ministério da Saúde reforça papel estratégico na formação e valorização do trabalho em saúde durante congresso
No segundo dia de atividades pré-congresso do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), o Ministério da Saúde (MS) realizou diversas atividades, com destaque para o V Simpósio Internacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, uma discussão sobre o papel da gestão do trabalho e da educação em saúde que evidenciou o crescente engajamento de pesquisadores, profissionais e militantes do SUS. O evento reuniu diferentes atores que, em diálogo com o Ministério da Saúde, vêm consolidando agendas voltadas ao fortalecimento das políticas estratégicas para o sistema público de saúde, com foco em inovação, qualificação e valorização das equipes que atuam no cotidiano do SUS.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS, Felipe Proenço, ressaltou a importância dessas pautas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): “O simpósio mostrou, na prática, como a gestão do trabalho e da educação em saúde é estratégica para fortalecer o SUS. Ao colocar no centro a valorização de quem sustenta o sistema todos os dias, e ao defender uma educação crítica e transformadora, o encontro abriu debates fundamentais dentro do congresso da Abrasco e mobilizou pessoas comprometidas com a construção de um SUS mais forte.”
Proenço também destacou iniciativas como o AfirmaSUS, voltado para mudanças nos processos de formação, aproximando a educação das necessidades reais do sistema. Para ele, é essencial manter redes de cooperação e espaços permanentes de debate para enfrentar iniquidades e fortalecer políticas públicas.
O secretário adjunto da SGTES, Jérzey Timóteo, reforçou a necessidade de colocar a equidade no centro das políticas de saúde e afirmou que o encontro é um convite para transformar conceitos em prática: “A equidade deve ser mais do que um conceito teórico, precisa se tornar realidade nas ações de saúde. Apesar dos avanços na atenção primária e especializada, ainda não alcançamos equidade no acesso aos serviços.”
As atividades do pré-congresso ocorreram nos dias 28 e 29 de novembro, enquanto a programação oficial do Abrascão segue de 30 de novembro a 3 de dezembro.
Saiba mais
Organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) em parceria com a Fiocruz Brasília, o 14º Abrascão teve 10.861 inscritos e 8.398 trabalhos aprovados, consolidando sua edição mais diversa e participativa. O tema escolhido para o Congresso deste ano é “Democracia, equidade e justiça climática: a saúde e o enfrentamento dos desafios do século XXI”.
Fonte: Ministério da Saúde
No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo’é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou neste sábado (29) das ações do programa Agora Tem Especialistas no território da etnia Zo’é, no município de Óbidos, no Pará. Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas.
“O mutirão do Agora Tem Especialistas chegou ao povo Zo’é. Vamos realizar atendimentos especializados, cirurgias, exames e vacinar quem ainda não se vacinou. Entrei na terra Zo’é pela primeira vez em 1998, e desde então o Ministério da Saúde tem cuidado e acompanhado essa população”, destacou Padilha.
A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde. Também inclui suporte às ações em territórios de difícil acesso. Para fortalecer a assistência, o Ministério da Saúde doará equipamentos como raio-X portátil, eletrocardiógrafo portátil e analisador POC para hemograma.
No território, o ministro também acompanhou a segunda etapa da ação para realizar colecistectomias por videolaparoscopia dentro da própria comunidade indígena, iniciada em agosto. A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos. A iniciativa reúne esforços técnicos da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), da Fundação Dieter Morszeck e da ONG Zo’é.
A etapa atual ocorre entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, beneficiando cinco pacientes da etnia. Ao menos dez profissionais participam da atividade, entre enfermeiros, médicos, anestesiologistas, cirurgiões, pneumologista e outros especialistas.
Povo Zo’é
Com população de 343 indígenas, segundo o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), o povo Zo’é habita a Terra Indígena Zo’é, localizada no município de Óbidos, no Pará, no interflúvio entre os rios Erepecurú e Cuminapanema, na região do Planalto das Guianas.
A etnia fala uma língua da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi, e mantém atividades de agricultura, caça e pesca para subsistência, preservando práticas tradicionais fortemente ligadas à floresta e aos ciclos naturais.
Dia D de vacinação
Antes da visita ao território, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou o Dia D de vacinação contra a influenza em todos os estados da região Norte. A mobilização busca reforçar a proteção da população antes do período de maior circulação do vírus, que coincide com o inverno amazônico.
Na UBS Santarenzinho, Padilha destacou a importância da imunização. “Foram distribuídas mais de 3 milhões de doses para os sete estados. É necessário garantir a vacinação de crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas”, afirmou.
Padilha também anunciou a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h) na cidade de Santarém. A unidade será instalada no conjunto residencial Salvação e funcionará como referência para a região oeste do Pará, com foco em vigilância em saúde e resposta a emergências climáticas.
Luiz Cláudio Moreira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Economia & Finanças
