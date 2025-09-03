ELEIÇÕES
Abrigo Bom Jesus de Cuiabá recebe nesta sexta (5) mutirão para coleta biométrica
A Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá será atendida nesta sexta-feira (5) por um mutirão eleitoral voltado exclusivamente ao seu público interno, formado pela população idosa que vive na casa, trabalhadores e voluntários. O espaço é a moradia de 96 idosos e idosas com idades entre 60 e 108 anos, alguns vivendo no local há até 42 anos. O foco da ação é o cadastramento biométrico, mas outros serviços também serão oferecidos, como alistamento, revisão e transferência. No local funciona uma seção eleitoral. O abrigo está localizado na Av. Dr. Hélio Ponce de Arruda, 178 (acesso pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), ao lado da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13ª BIMtz).
A ação faz parte da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que busca ampliar o cadastramento biométrico de eleitores em 2025 para, no mínimo, 98% no Estado. Mutirões eleitorais em abrigos e casas de acolhimento de idosos integram o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e visam oportunizar a regularização eleitoral para o exercício do direito ao voto de todos os cidadãos. A realização do mutirão na Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá foi uma determinação da juíza eleitoral Rita Soraya Tolentino de Barros.
De acordo com o chefe do Cartório da 51ª Zona Eleitoral, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, toda a estrutura necessária será levada ao abrigo para o atendimento, sendo três servidores e três kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos.
Os itens são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem que o eleitor obtenha na hora o título eleitoral e a indicação para baixar o título digital (com foto) pelo aplicativo e-Título. “O cartório eleitoral já fez a vistoria técnica e está tudo pronto para esse atendimento”, afirmou.
A Fundação
Na Fundação Abrigo Bom Jesus atuam cerca de 75 profissionais, entre cuidadores, técnicos de enfermagem, apoio administrativo, serviços gerais, profissionais da lavanderia, da cozinha, da portaria, do almoxarifado e dos plantões, além dos 96 idosos que vivem no local.
“É uma instituição filantrópica que sobrevive do trabalho voluntário, das doações e das contribuições da sociedade. A casa não possui fonte própria de renda; o trabalho vem exclusivamente da ajuda das pessoas”, relata Valéria Costa da Silva, assistente administrativa da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. Segundo ela, as doações garantem alimentação, atendimento e tratamento da população acolhida.
Atualmente, a instituição necessita de doações de sacos de lixo, itens de higiene pessoal (como desodorante aerossol) e luvas descartáveis. Saiba como doar e contribuir com tempo e produtos, acessando o site da instituição: https://abrigobomjesus.com.br/.
Biometria representa avanço tecnológico
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada pessoa vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra no momento da votação. No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica.
Além das digitais, no cadastro biométrico também são atualizados outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito da Imagem: Divulgçaão | Abrigo Bom Jesus de Cuiabá
#PraTodosVerem – A imagem mostra um grupo de idosos nas dependências da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, muitos em cadeiras de rodas, reunidos em um salão decorado com enfeites coloridos de papel. Algumas pessoas, possivelmente cuidadoras ou voluntárias, interagem com eles, oferecendo atenção e carinho. O ambiente transmite a ideia de uma atividade recreativa ou momento de convivência.
Fonte: TRE – MT
TRE-MT promove atendimentos em Pontal do Araguaia, no “Mutirão da Cidadania”
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por meio da 9ª Zona Eleitoral, montará um posto de atendimento no município de Pontal do Araguaia, entre os dias 04 e 06 de setembro, das 9h às 16h (horário de Brasília-DF). O atendimento ocorrerá durante o evento “Mutirão da Cidadania”, no estacionamento do Lago Municipal da cidade, na Rua Maria Joaquina, Centro.
A ação busca oferecer à população os serviços de alistamento eleitoral, transferência, revisão, coleta biométrica e regularização de títulos eleitorais. Também é mais uma oportunidade de atendimento aos eleitores e eleitoras que ainda não fizeram o cadastro biométrico, assim como os outros serviços essenciais.
Para fazer a biometria, basta apresentar um documento oficial com foto. Já para transferir domicílio eleitoral ou regularizar título cancelado, é preciso, além do documento pessoal, apresentar comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.
Mutirão da Cidadania
O mutirão é uma parceria entre a Prefeitura de Pontal do Araguaia e o Campus Universitário do Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e conta com o apoio de diversas instituições. O evento reúne cursos, projetos, serviços e ações de extensão da Universidade. A participação do TRE-MT ocorre conforme o edital nº 32/2025-9ªZE/MT, assinado pelo juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michell Lotfi Rocha da Silva.
O magistrado ressalta a importância da parceria com a Prefeitura para facilitar o atendimento à população. “A Justiça Eleitoral estará presente no Mutirão da Cidadania, em Pontal do Araguaia, perto do cidadão e da cidadã para melhor atendê-los. Faremos atendimentos para cadastramento da biometria daqueles que ainda não possuem. Basta apenas a apresentação de documento oficial com foto e todo o procedimento dura menos que 10 minutos. Com isso, o eleitor ou eleitora passará a ter maior segurança no seu voto e contribuirá para uma eleição mais rápida. Contamos com a presença de todos e todas”, convoca o juiz da 9ª Zona Eleitoral.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem divulgada traz um cartaz do Mutirão da Cidadania, promovido pelo Governo de Mato Grosso e parceiros, que ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de setembro, no Parque Turístico dos Garimpeiros (Lago). O cartaz destaca um caminhão adaptado para atendimentos, com a identidade visual do evento, e informa a presença de diversos serviços públicos. Ao lado, em fundo verde e azul, aparece a frase em destaque: “Justiça Eleitoral Presente”, ressaltando a participação da Justiça Eleitoral na iniciativa.
Fonte: TRE – MT
Cartório Eleitoral de Juína passa a atender em novo local com conforto, segurança e economia
O novo espaço traz mais conforto, segurança e comodidade para eleitores e servidores, além de gerar uma economia de R$ 73.200,00 ao ano em aluguel para a Justiça Eleitoral em Mato Grosso. Desde esta segunda-feira (1º), o cartório da 35ª Zona Eleitoral, com sede em Juína (a 745 km de Cuiabá), passou a funcionar nas modernas instalações da Subseção Judiciária da Justiça Federal no município. O uso compartilhado do espaço pelos dois ramos do Judiciário representa um avanço em infraestrutura e acessibilidade no atendimento aos eleitores de toda a região. A inauguração está agendada para 13 de setembro.
As condições e responsabilidades pactuadas entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso da Justiça Federal de Primeiro Grau estão descritas no Termo de Compartilhamento de Imóvel e Rateio de Despesas nº 04/2025, assinado pela diretora do Foro, juíza federal Juliana Maria da Paixão Araújo, e pela desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do TRE-MT. O espaço destinado à Justiça Eleitoral possui 179,85 m² e está localizado no edifício-sede da Subseção Judiciária de Juína, na Av. Ives Ortolan, 509N – Módulo I.
“A assinatura deste termo reforça a parceria entre a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal em Mato Grosso, promovendo o uso racional dos recursos públicos e garantindo melhores condições de atendimento à sociedade. Trata-se de uma cooperação institucional que fortalece a presença do Judiciário no interior do Estado e assegura eficiência e qualidade na prestação dos serviços. Demonstra ainda nosso compromisso com a cooperação e reforça a importância de trabalharmos lado a lado para garantir um atendimento de qualidade, próximo ao cidadão e em sintonia com os princípios da administração pública”, afirmou Serly Marcondes Alves.
Visita de reconhecimento
Em julho passado, uma comitiva da Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) visitou as instalações da Justiça Federal em Juína. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-MT, desembargador Marcos Henrique Machado, liderou o grupo que foi conhecer o prédio e verificar in loco as dependências que passariam a abrigar a Casa da Democracia no município. “A Justiça Eleitoral precisava de um espaço com mais conforto para o nosso público, com salas amplas, estrutura moderna e localização privilegiada. Estamos com a campanha Biometria 100% para aumentar a coleta biométrica no Estado, e um espaço assim é mais acolhedor para o nosso eleitor”, destacou.
Demanda antiga
A mudança de sede era uma reivindicação antiga da 35ª Zona Eleitoral, discutida em gestões de juízes que já passaram pelo cartório de Juína. “O cartório funcionava em prédio alugado há 24 anos, desde 2001. As instalações estavam obsoletas, sem condições de garantir acessibilidade adequada ao eleitorado desta jurisdição. Juína é uma cidade polo e merecia um espaço mais moderno e compatível com a demanda”, avaliou o juiz eleitoral Patrick Coelho Campos Gappo.
O chefe do cartório eleitoral da 35ª ZE, Waldomiro Ormond, explica que a nova sede fica a aproximadamente 2,5 km do antigo endereço. “Sem dúvidas, representa uma economia no uso do dinheiro público, mas também simboliza um passo importante rumo a um atendimento mais humanizado e de melhor qualidade”, destacou, ao informar que no cartório atuam sete profissionais: dois servidores do TRE-MT, quatro da Prefeitura de Juína e um estagiário de Direito. O antigo endereço era na Av. dos Jambos, 719-A, Centro.
Convite partiu da Justiça Federal
A diretora da Justiça Federal em Juína, Cláudia Scatolin, explicou que a parceria foi articulada logo após sua chegada ao município, em setembro de 2023, quando o então juiz eleitoral Wagner Dupin propôs a instalação conjunta. “Desde o início abraçamos a ideia, porque é um espaço que comporta o compartilhamento. O prédio foi dividido praticamente em duas partes iguais e vai abrigar a Justiça Eleitoral com tranquilidade e comodidade”, afirmou.
Eleições 2026
O diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, lembrou que uma das responsabilidades da Justiça Eleitoral é preparar e organizar todo o processo eleitoral, que ocorre a cada dois anos. “O compartilhamento de espaço com a Justiça Federal representa um passo estratégico importante por uma gestão pública eficiente, com redução de custos. Ao mesmo tempo visa assegurar melhores condições de trabalho no Cartório Eleitoral de Juína, oferecendo estrutura adequada para o planejamento e execução das Eleições de 2026, com mais conforto, eficiência e qualidade no atendimento à população”, reforçou.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada moderna de um prédio da Justiça Federal, com design em linhas retas e cores em tons de cinza e marrom. Na entrada principal, há uma rampa de acessibilidade, amplo espaço pavimentado e um letreiro com o nome da instituição. Três bandeiras estão hasteadas em mastros à esquerda, e o céu azul ao fundo reforça a iluminação natural
Fonte: TRE – MT
