Abrigo Bom Jesus de Cuiabá recebe nesta sexta (5) mutirão para coleta biométrica

A Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá será atendida nesta sexta-feira (5) por um mutirão eleitoral voltado exclusivamente ao seu público interno, formado pela população idosa que vive na casa, trabalhadores e voluntários. O espaço é a moradia de 96 idosos e idosas com idades entre 60 e 108 anos, alguns vivendo no local há até 42 anos. O foco da ação é o cadastramento biométrico, mas outros serviços também serão oferecidos, como alistamento, revisão e transferência. No local funciona uma seção eleitoral. O abrigo está localizado na Av. Dr. Hélio Ponce de Arruda, 178 (acesso pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), ao lado da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13ª BIMtz).

A ação faz parte da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que busca ampliar o cadastramento biométrico de eleitores em 2025 para, no mínimo, 98% no Estado. Mutirões eleitorais em abrigos e casas de acolhimento de idosos integram o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e visam oportunizar a regularização eleitoral para o exercício do direito ao voto de todos os cidadãos. A realização do mutirão na Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá foi uma determinação da juíza eleitoral Rita Soraya Tolentino de Barros.

De acordo com o chefe do Cartório da 51ª Zona Eleitoral, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, toda a estrutura necessária será levada ao abrigo para o atendimento, sendo três servidores e três kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos.

Os itens são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem que o eleitor obtenha na hora o título eleitoral e a indicação para baixar o título digital (com foto) pelo aplicativo e-Título. “O cartório eleitoral já fez a vistoria técnica e está tudo pronto para esse atendimento”, afirmou.

A Fundação

Na Fundação Abrigo Bom Jesus atuam cerca de 75 profissionais, entre cuidadores, técnicos de enfermagem, apoio administrativo, serviços gerais, profissionais da lavanderia, da cozinha, da portaria, do almoxarifado e dos plantões, além dos 96 idosos que vivem no local.

“É uma instituição filantrópica que sobrevive do trabalho voluntário, das doações e das contribuições da sociedade. A casa não possui fonte própria de renda; o trabalho vem exclusivamente da ajuda das pessoas”, relata Valéria Costa da Silva, assistente administrativa da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. Segundo ela, as doações garantem alimentação, atendimento e tratamento da população acolhida.

Atualmente, a instituição necessita de doações de sacos de lixo, itens de higiene pessoal (como desodorante aerossol) e luvas descartáveis. Saiba como doar e contribuir com tempo e produtos, acessando o site da instituição: https://abrigobomjesus.com.br/.

Biometria representa avanço tecnológico

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada pessoa vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra no momento da votação. No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica.

Além das digitais, no cadastro biométrico também são atualizados outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.

A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Jornalista Anderson Pinho

Crédito da Imagem: Divulgçaão | Abrigo Bom Jesus de Cuiabá

#PraTodosVerem – A imagem mostra um grupo de idosos nas dependências da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, muitos em cadeiras de rodas, reunidos em um salão decorado com enfeites coloridos de papel. Algumas pessoas, possivelmente cuidadoras ou voluntárias, interagem com eles, oferecendo atenção e carinho. O ambiente transmite a ideia de uma atividade recreativa ou momento de convivência.

Fonte: TRE – MT