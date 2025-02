Academia Mato-grossense de Letras realiza 1ª edição do projeto Casa Aberta nesta quinta-feira (13)

A Academia Mato-grossense de Letras realiza a primeira edição do projeto “Casa Aberta” nesta quinta-feira (13.2), a partir das 18h, na Casa Barão de Melgaço, em Cuiabá. Com diversas atividades culturais, a iniciativa conta com investimentos do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A entrada é gratuita.

A programação contará com um DJ, apresentações de break, competição de slam feminino, premiando a vencedora com R$ 400 reais. Faz ainda parte da agenda o “Papo Acadêmico”, com a participação de Edson Flávio, Agnaldo Rodrigues e Olga Castrillon. Os três autores representam Cáceres, município selecionado como destaque desta primeira edição.

As artes plásticas de Cáceres também vão marcar presença no evento com uma exposição de obras dos artistas Iram Almeida, Sálvio Jr., Adaiele Almeida, Elizabete Nascimento e Eduardo Martins.

Haverá ainda a exibição do documentário “Natalino Ferreira Mendes – Mestre da Cultura”, de Olga Castrillon e Leo Sant’ana. A obra audiovisual homenageia o literato que fez parte da Academia Mato-grossense de Letras.

Ao final, o microfone ficará aberto para leituras dramatizadas, encenações e declamações.

Durante o ano, a Academia Mato-grossense de Letras vai promover doze edições da Casa Aberta, sempre às segundas quintas-feiras de cada mês. O projeto envolve ainda um trabalho de pesquisa e mapeamento no Centro Histórico de Cuiabá e iniciativas concomitantes com a população vulnerável e em situação de rua.

