Academia Mato-grossense de Letras realiza 9ª edição do projeto Casa Aberta nesta quinta-feira (9)
A Academia Mato-grossense de Letras (AML) realiza, nesta quinta-feira (9.10), das 18h às 22h, a 9ª edição do projeto Casa Aberta, com o tema “Memórias e Miragens: Mulheres que gestam o mundo que sonhamos”.
Com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a iniciativa traz diferentes atividades baseadas, principalmente, na literatura e seus desdobramentos. A entrada é gratuita.
A “Instalação artística – sopa de letrinhas”, inicia a programação com espaço para escrita dos convidados. A partir das 19h30 ocorre o “Papo Acadêmico”, com a presença de mulheres que ocupam cadeiras da AML.
Mediada pelo jornalista Lorenzo Falcão, a conversa traz as acadêmicas Elizabeth Madureira Siqueira (cadeira 29) e Anna Maria Ribeiro Moreira da Costa (cadeira 32) discorrendo sobre assuntos distintos.
A programação prossegue com a apresentação musical do flautista Leonnid Paniago, que interpretará “Syrinx”, composição do francês Claude Debussy (1862-1918), um dos músicos contemporâneos mais destacados no cenário mundial. A peça para flauta é inspirada na mitologia grega.
A participação de um Dj e o microfone aberto fecham o evento. Durante a programação, há opções gastronômicas como a ‘maria isabel’ e cachorro quente, acompanhados por sucos e refrigerantes.
O projeto Casa Aberta é realizado sempre às segundas quintas-feiras de todos os meses, na sede da Academia Mato-grossense de Letras, localizada na Casa Barão, no Centro Histórico de Cuiabá.
Papo Acadêmico
Anna Maria Ribeiro Moreira da Costa vai explorar o tema “À deriva: a mulher que começou os estudos indígenas no Rio de Janeiro e entrou na Academia Mato-grossense de Letras”.
Já Elizabeth Madureira Siqueira irá explanar a respeito do acervo da AML, que será disponibilizado no meio digital
Anna é natural do Rio de Janeiro e se mudou para Cuiabá nos anos 1980. Durante mais de três décadas atuou na Fundação Nacional do Índio (Funai), onde coordenou projetos de educação indígena e conduziu importantes pesquisas etnográficas. Foi empossada na AML em julho deste ano. Sua formação acadêmica passou pela UFRJ, UFMT, UFPE e PUC-SP.
Elizabeth nasceu em Franca (SP) e se mudou para Cuiabá em 1975. Foi eleita para a AML em 1995. Sua formação acadêmica inclui passagens pela UNESP, UFMT e USP. Realizou e ainda realiza um intenso trabalho de pesquisa, especialmente, em nível de organização e democratização de acervos.
As duas também integram o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.
Serviço | 9ª edição Casa Aberta
Data: quinta-feira (09.10), das 18h às 22h
Local: na Academia Mato-grossense de Letras
(rua Barão de Melgaço, 3684, Centro – Cuiabá)
Entrada franca
Governador retira “gatilho” e antecipa promoções de PMs e Bombeiros
O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quarta-feira (7/10), o envio de dois projetos de lei à Assembleia Legislativa para possibilitar a promoção de cerca de 1.500 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ainda neste ano.
A decisão foi tomada durante reunião com os secretários de Estado César Roveri (Segurança Pública), Fábio Garcia (Casa Civil) e Gilberto Figueiredo (Saúde); com o comandante-geral da PM, coronel Fernando Tinoco; e com o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Gledson Bezerra.
“Estamos antecipando o chamado ‘gatilho’ como forma de reconhecer o grande trabalho que esses profissionais da Segurança Pública têm feito. Com isso, eles terão a oportunidade de serem promovidos já em 2025”, explicou.
Pela regra atual, eles só começariam a ser promovidos a partir de abril de 2026, em blocos de 300 soldados. Ou seja, muitos deles demorariam mais de 2 ou 3 anos para conseguir a promoção.
Já com a proposta, as promoções dos soldados passam a ter data unificada no dia 15 de dezembro de todo ano.
Os projetos de lei serão enviados à Assembleia nos próximos dias e, sendo aprovados pelos deputados, retornam para sanção do governador.
Acesso ao bairro Jardim Leblon é liberado na Avenida Miguel Sutil
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que liberou, nesta terça-feira (7.10), o acesso à Rua Boa Vista para os motoristas que trafegam pela Avenida Miguel Sutil, na pista sentido Rodoviária–Coxipó.
Dessa forma, os motoristas passam a ter mais uma opção para acessar a Avenida Archimedes Pereira Lima durante a execução das obras de escavação de uma trincheira no local.
Para acessar o novo retorno, é só dobrar à esquerda, passando por cima do tabuleiro construído sobre o local que está sendo escavado. Os motoristas irão obrigatoriamente entrar na faixa da esquerda da Rua Boa Vista, já que a pista da direita está disponível apenas para quem vem pelo lado oposto.
Para quem vier pela pista sentido Coxipó–Rodoviária, a entrada na Rua Boa Vista é obrigatória, uma vez que o trânsito em frente, pela Miguel Sutil, segue bloqueado neste ponto.
A outra opção de desvio, entrando na Avenida Couto Magalhães e seguindo depois pela Rua Nova até a Archimedes Pereira Lima, continua ativa.
As obras fazem parte da implantação do Complexo Viário do Leblon, uma série de intervenções que têm o objetivo de solucionar os gargalos do trânsito nas duas pontas da trincheira Jurumirim, e que recebe um investimento de R$ 105 milhões do Governo de Mato Grosso.
