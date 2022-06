Acadêmicos da UFMT aprendem sobre a importância da micropropagação de mudas no laboratório da Empaer

Acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Mato Grosso participaram nesta quinta-feira (02.06), de uma aula prática no Núcleo de Laboratórios da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em Várzea Grande. O grupo, composto por 14 alunos, conheceu o laboratório de Cultura de Tecido Vegetal e a produção de mudas de bananeira in vitro.

Os acadêmicos conheceram todo processo. Desde a preparação do meio de cultivo, onde as plantas irão crescer ao procedimento de repicagem, isto é, cortá-las e repassá-las para novos frascos para se multiplicarem – tudo feito com muita higiene para evitar contaminações microbianas. Logo em seguida, a fase de aclimatização com as mudas já formadas, quando seguem para o viveiro. Aprenderam que, devido às mudas estarem protegidas no laboratório, é muito importante a fase de aclimatização para se acostumarem às condições do campo.

O técnico da Empaer, Guilherme Pessoa, explica que, devido à pandemia. as visitas de alunos de universidades e escolas estavam paradas, mas retornou, sendo a primeira realizada neste ano. Segundo ele, a visita proporciona conhecer como funciona uma estrutura básica de uma biofábrica de produção de mudas.

“Possuímos uma estrutura de recepção de material vegetal para o início da cultura, sala com autoclaves para esterilização do meio de cultivo e instrumentos, câmara de fluxo laminar para manipulação asséptica das plantas que evita o contato com micro-organismos e a sala de crescimento, com iluminação artificial, que proporciona as condições adequadas para elas crescerem, bem diferente de um viveiro”.

Empaer

Segundo Guilherme Pessoa, o trabalho é baseado em pesquisas que mostram a importância, por exemplo, das luzes artificiais para controle de temperatura que possam garantir melhores condições de multiplicação. “Os alunos estão tendo a oportunidade de conhecer como é o funcionamento da cultura de tecidos e a biotecnologia vegetal. Alguns deles tiveram a oportunidade de entender como é na prática todo esse processo, realizando a multiplicação por meio da câmara de fluxo”, completa.

O professor do Departamento de Botânica e Ecologia do Instituto de Biociência da UFMT, Tiago Ribeiro, destaca que o objetivo foi proporcionar aos acadêmicos a vivência do que estão aprendendo na disciplina Botânica Econômica Aplicada.

“É uma oportunidade única nesta fase de aprendizado. Buscamos proporcionar essa vivência, para entenderem como a manipulação na cultura de tecido influencia no planejamento e na produção dos alimentos em larga escala”.

Para Letícia Catarino, do 7º semestre, a aula prática mostra a dimensão do curso de biologia. “É uma experiência importante e evidencia as opções que o mercado de trabalho oferece, seja na área acadêmica, comercial ou pesquisa cientifica”. Já Leonam Castro, do 8º semestre, definiu querer ganhar dinheiro com o conhecimento adquirido. “Sei que o mercado oferece boas oportunidades e a visita ao laboratório da Empaer só confirmou meu objetivo”.

Interessados em agendar visitas no laboratório precisam formalizar via email: laboratorio@empaer.mt.gov.br

Empaer