Acadêmicos da Unic vivenciam rotina do TJMT em visita guiada pelo Programa Nosso Judiciário
Ver de perto uma sessão de julgamento, ouvir uma sustentação oral e caminhar pelos corredores de uma instituição onde são tomadas decisões que impactam a sociedade. Essa foi a experiência vivida pelos acadêmicos dos 7º, 8º e 9º semestres do curso de Direito da Universidade de Cuiabá (Unic), campus Beira Rio. Eles participaram, na tarde desta terça-feira (07), de uma visita guiada à sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio do Programa Nosso Judiciário.
A visita proporcionou aos estudantes uma imersão na rotina do Judiciário estadual, conhecendo o funcionamento prático das instâncias que são estudadas em salas de aula. Eles acompanharam uma sessão de julgamento, conheceram diversos setores do Tribunal e encerraram o tour no Espaço Memória, onde estão preservados registros históricos do Poder Judiciário de Mato Grosso.
A juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, acompanhou a visita e destacou a importância do projeto na formação dos futuros profissionais do Direito. “Esse projeto é encantador. Os alunos têm a oportunidade de conhecer o Tribunal, ouvir a fala de magistrados e servidores, assistir a uma sustentação oral e ver o funcionamento de uma sessão de julgamento. É uma experiência muito motivadora, que permite vivenciar na prática o que aprendem na teoria”, ressaltou.
A magistrada deixou uma mensagem aos acadêmicos. “Acreditem nos seus sonhos, se dediquem aos estudos e entendam que é pela educação que conquistamos a transformação social e cultural. O estudo é o caminho da justiça”, completou.
A estudante Maria Oliveira de Moraes, do 10º semestre, destacou que a vivência prática ajuda a quebrar barreiras e a fortalecer a confiança dos futuros profissionais. “Participar dessa visita é enriquecedor. A gente conhece os espaços onde poderemos atuar e entende melhor o papel do Judiciário. Muitas vezes o estudante se sente inseguro, mas aqui percebemos o acolhimento e o apoio do Tribunal. Isso nos encoraja a sonhar e até a almejar cargos como o de juíza ou desembargadora”, afirmou.
Já o acadêmico Luiz Paulo da Silva Araújo, do 8º semestre, destacou a importância de observar o trabalho dos profissionais do Direito em atuação. “Foi a primeira vez que pude assistir a uma sustentação oral, e essa experiência é riquíssima. Na faculdade, ficamos muito na teoria, e aqui conseguimos ver como funciona na prática o trabalho do advogado, do Ministério Público e dos magistrados. Isso amplia nossa visão sobre o Judiciário e reforça o aprendizado”, comentou.
Para o professor e advogado Bruno Camelo, responsável por acompanhar a turma, o projeto é essencial para aproximar os alunos da realidade do sistema judicial. “O Programa Nosso Judiciário é transformador. Eu mesmo não tive essa oportunidade quando era acadêmico, e hoje é a nona visita que realizo com meus alunos. Eles saem inspirados, mais seguros e confiantes na Justiça. O momento que mais desperta o interesse é, sem dúvida, assistir à sustentação oral, especialmente nas Câmaras Criminais, já que muitos querem seguir nessa área”, relatou.
Ao final da visita, os acadêmicos de Direito receberam o Glossário Jurídico, um guia atualizado anualmente, elaborado para tornar mais fácil a compreensão dos termos jurídicos e apresentá-los de forma clara, didática e acessível.
Desde que foi criado, o Programa Nosso Judiciário já recebeu mais de 10 mil estudantes de 17 municípios mato-grossenses. Além das visitas guiadas, o projeto também leva palestras educativas a escolas, abordando temas como ciberbullying, drogas, injúria, difamação e direitos do consumidor, sempre com linguagem acessível e uso de cartilhas didáticas.
Ecotrópica apresenta trabalho em defesa do meio ambiente no Pantanal
Na quinta visita do projeto Fundações de Portas Abertas, a Ecotrópica – Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos – recebeu representantes de outras entidades do terceiro setor, na tarde desta terça-feira (7). A iniciativa, idealizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), tem como objetivo fortalecer o diálogo e a cooperação entre as fundações privadas de Cuiabá e Várzea Grande.O presidente da fundação, Ilvanio Martins, destacou a importância do encontro. “O projeto Fundações de Portas Abertas é uma iniciativa muito positiva que nasceu do Ministério Público. E hoje, aqui na Fundação Ecotrópica, estamos recebendo com muita alegria os parceiros, colegas das fundações de Cuiabá e Várzea Grande. Vamos apresentar o que temos construído ao longo desses 36 anos de atuação. E quero aproveitar para compartilhar com vocês as novidades, os caminhos que estamos desenhando para as próximas pautas e para os anos que vêm pela frente”, contou.Segundo Ilvanio, a fundação tem o perfil de identificar o que está errado e buscar soluções em conformidade com a lei. Além de um vídeo institucional, ele apresentou o histórico da fundação, os trabalhos realizados, as reservas criadas, os prêmios e títulos conquistados, os parceiros responsáveis pelo aporte financeiro, a estrutura de pessoal e como é feita a gestão das reservas, administrativa e dos projetos.“A Ecotrópica foi pensada em 1988, mas registrada inicialmente em 1989. Ao longo do tempo, construiu quatro Reservas Voluntárias de Desenvolvimento Sustentável (RVDs) que somam 74 mil hectares de terras. E junto ao entorno do Parque Nacional do Pantanal supera 210 mil hectares de área totalmente conservada. Esse mosaico, no ano de 2000, foi reconhecido como Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco”, revelou.De acordo com o promotor de Justiça Renê do Ó Souza, titular da 26ª Promotoria de Justiça Cível da Capita – especializada em Fazenda Pública e Fundações, a intenção do projeto é fortalecer a rede de fundações que existe em Cuiabá e Várzea Grande e, em breve, em todo o estado.“A ideia é fazer com que as fundações se aproximem, troquem experiências, e comecem a se contratar, a celebrar negócios jurídicos entre si, o que já está acontecendo. Isso é uma demonstração de o quanto essa aproximação é profícua. Você permite que as fundações possam utilizar a expertise umas das outras, e isso acaba proporcionando a construção de um ambiente negocial, junto com os pilares das fundações, de uma forma mais sólida, voltada ao interesse social, voltada ao interesse público. E esse é também um dos objetivos do projeto, e a gente percebe que isso está cada vez mais se fortalecendo”, destacou.Para Meire Paelo, integrante do Conselho Diretivo da Fundação Bom Jesus, a visita foi bastante válida. “É a oportunidade de as fundações se encontrarem e conversarem, uma ocasião ímpar de enriquecimento, em que a experiência de uma interfere na vivência da outra. É um projeto muito bonito e importante, que facilita inclusive o nosso crescimento e a gestão das fundações”, considerou.Fundação Ecotrópica – É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em Cuiabá em 21 de junho de 1989. Reconhecida como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), a entidade foi declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 7.006, de 22 de maio de 1998. Com a missão de contribuir para a conservação dos recursos naturais e a manutenção da qualidade de vida nos ecossistemas tropicais brasileiros, a Ecotrópica desenvolve ações voltadas à proteção da biodiversidade. Saiba mais aqui. Cronograma – O projeto Fundações de Portas Abertas promove visitas técnicas que permitem aos profissionais do terceiro setor conhecer de perto a estrutura, o funcionamento e os serviços oferecidos por cada entidade. A proposta é estimular a identificação de pontos de convergência e fomentar parcerias futuras, além de criar um espaço de escuta ativa e construção coletiva de soluções para o fortalecimento do ecossistema fundacional em Mato Grosso.A programação segue nas próximas semanas com visitas às seguintes instituições:13 de outubro, às 14h – Fundação Espírita Rachele Steingruber20 de outubro, às 14h – Fundação Bradesco22 de outubro, às 14h – Fundação Cantares de Salomão6 de novembro, às 14h – Fundação Bom Jesus18 de novembro, às 14h – Fundação Fé e Alegria27 de novembro, às 15h – Fundação Funabom
Polícia Militar prende em flagrante autor de feminicídio em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Geovana Diogo...
Homem é preso pela Polícia Militar por violência doméstica em Paranaíta
Um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e lesão corporal, nesta terça-feira (7.10),...
Governador retira “gatilho” e antecipa promoções de PMs e Bombeiros
O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quarta-feira (7/10), o envio de dois projetos de lei à Assembleia Legislativa para possibilitar...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
