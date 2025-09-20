Ação conjunta culmina na prisão de integrante de facção criminosa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu nesta quarta-feira (17) um homem de 34 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa atuante na região.

Durante todo o dia, equipes da Polícia Civil realizaram o monitoramento do suspeito e, no final da tarde, com apoio da Polícia Militar, foi possível realizar o cerco, abordagem e prisão do investigado. O reforço policial foi necessário devido ao histórico criminal do homem e ao local em que se encontrava, que favorecia uma possível fuga.

Na ação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Única de Itiquira.

O preso, identificado como “disciplina” da organização criminosa, responde a dois homicídios — um no município de Itiquira e outro em Pontes e Lacerda —, além de estar envolvido em uma ocorrência em que um policial militar foi baleado.

Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Pedra Preta e colocado à disposição da autoridade policial competente.

Fonte: Policia Civil MT – MT