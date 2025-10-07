Ação conjunta da PM e Polícia Civil detém três suspeitos por roubo, apreende armas e drogas em Alta Floresta

Uma ação integrada entre policiais militares do 8º Batalhão e a Polícia Judiciária Civil prendeu, nesta segunda-feira (6.10), dois homens e apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeitos de roubo à mão armada e tráfico ilícito de drogas, em Alta Floresta (790 km de Cuiabá). As equipes recuperaram uma motocicleta, apreenderam uma espingarda, um revólver, um simulacro de arma de fogo, munições e diversas porções de entorpecentes.

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (3.10), em uma casa, no bairro Alvorada. Na ocasião, dois homens, armados, invadiram uma residência e renderam os moradores, sob ameaças e palavras de baixo calão. Na ação criminosa, os suspeitos exigiram que um homem realizasse uma transferência bancária, via Pix, no valor de R$ 1.137, encaminhada para uma conta identificada como casa de apostas ‘Tigrinho’.

Os suspeitos fugiram da casa com uma motocicleta modelo Yamaha XJ6, cinza, em direção ao bairro Cidade Bela. Desde a ocorrência, os policiais militares, com apoio da Polícia Judiciária Civil, intensificaram o policiamento, no âmbito do Programa Tolerância Zero, em todo município, e nesta segunda-feira (06.10), as equipes receberam informações sobre a localização da quadrilha, com dois endereços distintos.

Os militares se deslocaram até um imóvel que era utilizado como depósito de ilícitos de entorpecentes pertencentes a uma facção criminosa. No local, as equipes localizaram a motocicleta da vítima, porções de ecstasy, pasta base de cocaína, maconha, balanças de precisão e outros pertences.

Na região, os policiais militares abordaram um adolescente e um homem de 18 anos, que confessaram a participação no crime. Posteriormente, equipes da Polícia Civil localizaram um terceiro suspeito, de 19 anos, com extensa ficha criminal e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, que residia no bairro Bom Pastor.

Durante abordagem, foram encontradas diversas porções de cocaína, embaladas para comercialização, um revólver calibre .38, com dez munições do mesmo calibre e 25 munições calibre .22, além de uma espingarda calibre 20, dentro de um veículo. O indivíduo também confessou participação na ação criminosa. Todos os integrantes da quadrilha foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT