Ação conjunta da PM e Polícia Civil detém três suspeitos por roubo, apreende armas e drogas em Alta Floresta
Uma ação integrada entre policiais militares do 8º Batalhão e a Polícia Judiciária Civil prendeu, nesta segunda-feira (6.10), dois homens e apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeitos de roubo à mão armada e tráfico ilícito de drogas, em Alta Floresta (790 km de Cuiabá). As equipes recuperaram uma motocicleta, apreenderam uma espingarda, um revólver, um simulacro de arma de fogo, munições e diversas porções de entorpecentes.
O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (3.10), em uma casa, no bairro Alvorada. Na ocasião, dois homens, armados, invadiram uma residência e renderam os moradores, sob ameaças e palavras de baixo calão. Na ação criminosa, os suspeitos exigiram que um homem realizasse uma transferência bancária, via Pix, no valor de R$ 1.137, encaminhada para uma conta identificada como casa de apostas ‘Tigrinho’.
Os suspeitos fugiram da casa com uma motocicleta modelo Yamaha XJ6, cinza, em direção ao bairro Cidade Bela. Desde a ocorrência, os policiais militares, com apoio da Polícia Judiciária Civil, intensificaram o policiamento, no âmbito do Programa Tolerância Zero, em todo município, e nesta segunda-feira (06.10), as equipes receberam informações sobre a localização da quadrilha, com dois endereços distintos.
Os militares se deslocaram até um imóvel que era utilizado como depósito de ilícitos de entorpecentes pertencentes a uma facção criminosa. No local, as equipes localizaram a motocicleta da vítima, porções de ecstasy, pasta base de cocaína, maconha, balanças de precisão e outros pertences.
Na região, os policiais militares abordaram um adolescente e um homem de 18 anos, que confessaram a participação no crime. Posteriormente, equipes da Polícia Civil localizaram um terceiro suspeito, de 19 anos, com extensa ficha criminal e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, que residia no bairro Bom Pastor.
Durante abordagem, foram encontradas diversas porções de cocaína, embaladas para comercialização, um revólver calibre .38, com dez munições do mesmo calibre e 25 munições calibre .22, além de uma espingarda calibre 20, dentro de um veículo. O indivíduo também confessou participação na ação criminosa. Todos os integrantes da quadrilha foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar prende homem que atirou com espingarda em vizinho em Sapezal
A Polícia Militar prendeu um homem, de 50 anos, por tentativa de homicídio, nesta segunda-feira (6.10), no município de Sapezal. O suspeito foi preso em flagrante após atirar em seu vizinho com uma espingarda. A arma utilizada no crime e cartuchos de munição foram apreendidos.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da 6ª Cia de PM de Sapezal foi acionada para verificar uma situação de tentativa de homicídio, no bairro Paulino Abatti. No local, os militares encontraram a vítima, de 41 anos, caída no chão com ferimento de disparo de arma de fogo, na frente da casa do suposto autor do crime.
Os policiais isolaram a área e entraram em contato com a vítima e sua esposa, que afirmaram que o homem estava arrumando seu caminhão quando foi alvo de um tiro nas suas costas.
A vítima também relatou não estar sentindo suas pernas e foi encaminhado para uma unidade de saúde por meio de uma ambulância do Samu.
Ainda em diligências na área do crime, os militares encontraram o suspeito nos fundos da residência e fizeram sua detenção. O homem confessou o crime e disse que a intenção era tirar a vida de seu vizinho.
Nas buscas pela casa, a equipe policial encontrou a arma utilizada no crime, uma espingarda de calibre 28 e três cartuchos de munições do mesmo calibre.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e outras providências necessárias ao caso.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende homem condenado a mais de 23 anos de prisão por estupro de vulnerável
A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 55 anos, condenado por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (7.10), em Cáceres.
O homem estava foragido desde a época do fato, ocorrido em 2011 na cidade. Com a decisão transitada em julgado, o condenado deverá cumprir, em regime fechado, a pena de prevista no artigo 217A, que trata de estupro de vulnerável, devendo permanecer em cárcere por 23 anos e quatro meses.
Após a prisão, o homem foi conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
A ação foi desencadeada por policiais da 1ª Delegacia de Polícia e da Delegacia Regional de Cáceres.
Fonte: Policia Civil MT – MT
