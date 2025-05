Ação conjunta no controle de queimadas no lixão em Confresa

Mato Grosso terá mais 25 escolas cívico-militares. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22.5), após consulta pública com pais, responsáveis e estudantes, realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) neste mês de maio, em 28 unidades de 21 municípios.

Em fevereiro deste ano, o governador Mauro Mendes autorizou a implantação do Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares, para ampliar o número de escolas nessa modalidade em todo o Estado. Na ocasião, 31 novas escolas cívico-militares foram autorizadas, somando-se às 28 que já estavam implantadas nos últimos anos.

“No início da gestão, tínhamos apenas sete escolas nesse modelo e agora estamos chegando a 84, bem perto da nossa meta de 100. Essas escolas vão contar com os mesmos professores, mesmo material didático, mesma metodologia e toda a tecnologia que nós estamos implantando nas escolas públicas do estado. A diferença é respeito, disciplina e foco. Os nossos militares que estão lá vão auxiliar os diretores e os professores para conduzir esses jovens para um futuro melhor”, afirmou o governador Mauro Mendes

O vice-governador Otaviano Pivetta explicou que o modelo cívico-militar mantém o currículo tradicional da rede, com professores responsáveis pelo ensino, enquanto os militares da reserva contribuem para a organização e disciplina das unidades.

“Além dessas, temos mais de 200 pedidos de novas adesões em diversos municípios. Isso mostra que as famílias confiam nesse formato de ensino, que reforça a disciplina, o respeito e o civismo. A educação é uma das prioridades do nosso governo, e vamos seguir ouvindo a população e investindo naquilo que está dando certo”, pontuou ele.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, esclareceu que o processo de contratação dos militares da reserva que vão atuar nessas unidades já foi iniciado, com a publicação de editais nos 13 polos regionais de educação. Além disso, uma comissão de apoio vai acompanhar o processo de transição, oferecendo orientações e suporte às escolas e à comunidade escolar.

“Os próximos passos serão a implementação do novo modelo, de acordo com o processo regulamentado pela secretaria, definindo as etapas e as responsabilidades para a transição da escola para o modelo cívico-militar”, disse.

O processo também inclui formação e treinamento de diretores, coordenadores, professores, monitores e demais servidores para que estejam aptos a implementar o novo modelo de gestão.

De todas as consultadas, em três unidades as comunidades escolares optaram por manter o modelo tradicional de ensino e o resultado das votações será afixado nas escolas, nas Diretorias Regionais e no site da Seduc.

– Novas escolas cívico-militares por município:

Carlinda – Escola estadual Tancredo de Almeida Neves

Nova Canaã do Norte – Escola Estadual Nova Canaã

Paranaíta – Escola Estadual Mário Corrêa da Costa

Barra do Garças – Escola Estadual Senador Filinto Muller

Pontal do Araguaia – Escola Estadual São Miguel

Araputanga – Escola estadual Nossa Senhora de Fátima

Confresa – Escola Estadual 29 de Julho

Diamantino – Escola Estadual Irmã Lucinda Facchin

Brasnorte – Escola Estadual Prof. Norma Lucia Nunes

Chapada dos Guimarães – Escola estadual Profª Ana Tereza Albernaz

Cuiabá – Escola Estadual Leonidas Antero de Matos

Cuiabá – Escola Estadual Filogonio Corrêa

Cuiabá – Escola Estadual Prof. Ulisses Cuiabano

Cuiabá – Escola Estadual Heliodoro Capistrano

Nossa Senhora do Livramento – Escola Estadual José de Barros Maciel

Várzea Grande – Escola Estadual Profª Elmaz Gattas Monteiro

Paranatinga – Escola estadual 29 de Junho

Campo Verde – Escola Estadual Jupiara

Alto Garças – Escola Estadual Dr. Ytrio Correa

Dom Aquino – Escola Estadual Vinicius de Moraes

Rondonópolis – Escola Estadual Prof. Edith Pereira Barbosa

Rondonópolis – Escola Estadual Prof. Eunice Souza dos Santos

São Pedro da Cipa – Escola Estadual Irmã Miguelina Corso

Vera – Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Campos de Júlio – Escola Estadual Angelina Franciscon Mazutti

– Escolas que optaram por manter o modelo tradicional:

Escola Estadual Arlete Maria da Silva (Várzea Grande)

Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos (Várzea Grande)

Escola Estadual 19 de Julho (Peixoto de Azevedo)

Fonte: Governo MT – MT