Ação conjunta prende duas pessoas com oito tabletes de cocaína em Canarana

Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem de 46 anos e uma mulher de 24 anos por tráfico ilícito de drogas, na manhã desta quinta-feira (14.12), em Canarana. Com a dupla, foram apreendidos oito tabletes de cloridrato de cocaína.

Por volta de 9h20, militares da Força Tática do 13º Comando Regional e da PRF montaram barreira na rodovia MT-020, após recebimento de informações sobre um veículo Fiat Strada preto, que estaria em direção a cidade de Canarana com carregamento de drogas.

Após alguns minutos de vigilância, o veículo foi visto e abordado pelas equipes policiais. Na abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com os suspeitos. Já em vistoria ao carro foi possível identificar adulterações no automóvel, o que fez os policiais conduzirem os suspeitos e veículo para a sede do Núcleo de PM de Canarana.

No local, os policiais encontraram oito tabletes de cloridrato de cocaína, que estavam escondidos na parte dianteira do Fiat Strada, e deram voz de prisão ao suspeitos, que foram conduzidos para a Polícia Federal de Barra do Garças.

Fonte: Governo MT – MT