SEGURANÇA
Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra
Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil localizaram e prenderam um homem faccionado, de 19 anos, suspeito de um roubo a residência com reféns, nesta segunda-feira (29.9), em Tangará da Serra. Com o criminoso, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, porções de drogas e recuperaram alguns objetos levados no crime.
As equipes policiais receberam denúncias de que um grupo de criminosos armados havia invadido um residencial de quitinetes e feito moradores reféns, no início da manhã. De acordo com relatos das vítimas, os suspeitos agiram sob extrema violência.
Ainda de acordo com a denúncia, os criminosos levaram as vítimas até uma empresa, onde um dos reféns seria o proprietário, e obrigaram a realizarem transferências bancárias via pix e subtraíram uma arma de fogo, antes de fugirem.
Uma das vítimas também precisou ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade de saúde.
Diante das informações do crime e das características dos suspeitos repassadas, as equipes militares e civis iniciaram diligências e investigações sobre o crime e receberam denúncias de que um dos envolvidos estaria escondido em uma residência da cidade.
Os policiais foram ao endereço informado e encontraram o homem na frente da casa com uma bolsa nas mãos. Ele tentou correr ao ver a chegada das viaturas policiais, mas foi detido rapidamente, no interior da casa.
Dentro da bolsa, foi localizada uma pistola de calibre .9mm com 39 munições. Também foram encontrados celulares e objetos como anéis e correntes, que o suspeito confirmou se tratar dos produtos levados das vítimas do roubo.
Ainda nas buscas dentro da casa, os policiais encontraram 10 porções de maconha, uma porção de pasta base e uma porção de cocaína, além de balança de precisão e materiais usados para o tráfico de entorpecentes.
O suspeito não se pronunciou sobre os demais envolvidos no crime e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia
Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (26.9), em ação integrada realizada pelos policiais da Delegacia Regional de Vila Rica, Delegacia de Alto Boa Vista, Polícia Militar e Polícia Federal de Redenção – PA.
O procurado, de 53 anos, estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2023, no estado do Pará e foi localizado e preso no distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia.
A prisão do foragido ocorreu após troca de informações entre as equipes policiais, sendo possível identificar o paradeiro do suspeito que era considerado foragido desde a expedição do mandado de prisão.
O procurado foi localizado em seu local de trabalho e após ter a ordem judicial cumprida foi encaminhado para a Delegacia de Alto Boa Vista para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
A ação faz parte da operação “Amon”, deflagrada pela Polícia Civil para dar cumprimento a mandados expedidos contra autores de crimes.
O nome Amón é de origem grega e quer dizer oculto ou escondido.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil informa sobre atualização no regulamento dos “Jogos Internos 2025”
A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), informa que houve atualizações no regulamento da “XIII Edição dos Jogos Internos 2025”.
As alterações feitas do Art. 8º ao parágrafo 11 do Art. 9º foram necessárias, em virtude de mudanças normativas previstas no Diário Oficial do Estado, de 16 de junho de 2025.
Diante dessas mudanças, os servidores lotados nas unidades administrativas, na Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Vulneráveis, na Coordenadoria de Polícia Comunitária, na Coordenadoria de Informações Financeiras e Recuperação de Ativos, na Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado, na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, estão vinculadas a Diretoria-Geral Adjunta de Polícia Judiciária Civil, podendo, portanto, competir apenas por equipes das unidades que compõem o agrupamento constante no Item 1.1. do ART 9º do respectivo regulamento.
“A gente orienta que os atletas leiam e se inteirem sobre quem pode estar sendo inserido na equipe, as regionais que podem se juntar, etc. Tivemos que mudar por conta da criação de novos cargos e da mudança de diretoria, ambos publicados no Diário Oficial”, enfatizou o investigador Claudinei Farina, responsável pela organização do evento.
Inscrições
As inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil seguem abertas até dia 17 de outubro.
Os jogos ocorrerão de 22 de outubro à 07 de novembro de 2025, em Cuiabá.
Os interessados poderão se inscrever em 47 modalidades femininas e masculinas. Dentre elas, vôlei, natação, atletismo, bozó, truco beach tênis.
Para se inscrever, é indispensável o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site da Acadepol junto com o Regulamento.
Os jogos contam com apoio do Sindepo-MT, Aprosoja, Amdepol-MT, Sindepojuc-MT, Sinpol-MT, CTPE-VG, Martinello, Puríssima, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Locar Gestão de Resíduos, Rawal Placas, Aliança Importação e Comércio de Pneus, Bio Vida, Petroluz, Luna Manipulação e Homeopatia e Calibre Brasil, Sindmat, Poesy, AABB, Clube Monte Líbano, CT Bonifácia, Federação de Atletismo, Federação de Natação, Federação de Xadrez e Federação de Tênis de Mesa.
Acesse aqui o REGULAMENTO
Acesse aqui a INSCRIÇÃO
Fonte: Policia Civil MT – MT
“Não vão restringir a circulação das nossas ideias”, afirma Alexandre Padilha em participação virtual na OPAS
Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia
Palestra do CVV marca campanha Setembro Amarelo no MPMT
Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra
Audiência pública requerida por Chico Guarnieri discutirá serviços de energia elétrica em Tangará da Serra
Segurança
Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia
Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (26.9), em ação integrada realizada...
Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra
Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil localizaram e prenderam um homem faccionado, de 19 anos, suspeito de um...
Polícia Civil informa sobre atualização no regulamento dos “Jogos Internos 2025”
A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), informa que houve atualizações no regulamento da “XIII Edição dos...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA7 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES3 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política4 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito vistoria obras da UBS do Residencial Nico Baracat em Sinop
-
Cuiabá5 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá
-
Saúde6 dias atrás
SUS tem o maior programa público de vacinação da América Latina