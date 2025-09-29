Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra

Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil localizaram e prenderam um homem faccionado, de 19 anos, suspeito de um roubo a residência com reféns, nesta segunda-feira (29.9), em Tangará da Serra. Com o criminoso, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, porções de drogas e recuperaram alguns objetos levados no crime.

As equipes policiais receberam denúncias de que um grupo de criminosos armados havia invadido um residencial de quitinetes e feito moradores reféns, no início da manhã. De acordo com relatos das vítimas, os suspeitos agiram sob extrema violência.

Ainda de acordo com a denúncia, os criminosos levaram as vítimas até uma empresa, onde um dos reféns seria o proprietário, e obrigaram a realizarem transferências bancárias via pix e subtraíram uma arma de fogo, antes de fugirem.

Uma das vítimas também precisou ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Diante das informações do crime e das características dos suspeitos repassadas, as equipes militares e civis iniciaram diligências e investigações sobre o crime e receberam denúncias de que um dos envolvidos estaria escondido em uma residência da cidade.

Os policiais foram ao endereço informado e encontraram o homem na frente da casa com uma bolsa nas mãos. Ele tentou correr ao ver a chegada das viaturas policiais, mas foi detido rapidamente, no interior da casa.

Dentro da bolsa, foi localizada uma pistola de calibre .9mm com 39 munições. Também foram encontrados celulares e objetos como anéis e correntes, que o suspeito confirmou se tratar dos produtos levados das vítimas do roubo.

Ainda nas buscas dentro da casa, os policiais encontraram 10 porções de maconha, uma porção de pasta base e uma porção de cocaína, além de balança de precisão e materiais usados para o tráfico de entorpecentes.

O suspeito não se pronunciou sobre os demais envolvidos no crime e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT