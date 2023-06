Ação contínua do Governo de MT coordenada pela primeira-dama do Estado contempla aldeias no Xingu

​Entre os dias 19 e 23 de junho, as equipes da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), que é coordenada voluntariamente pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e da Superintendência de Assuntos Indígenas fizeram entregas nas aldeias em torno do município de Querência, localizadas no médio e baixo Xingu, Kayabi e Kalapalo. Ao todo foram atendidas 24 aldeias, com entregas de 250 cestas básicas, 250 kits de higiene e limpeza e 250 cobertores. A ação teve o suporte da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT).

Desde o mês de abril já foram entregues 2.940 cestas e kits de higiene e limpeza e 1.740 cobertores. A ação faz parte do cronograma organizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, responsável por idealizar e coordenar os programas sociais gerenciados pela Setasc. Além dos atendimentos com suporte de alimentos e cobertores, os povos indígenas foram cadastrados no programa SER Família Indígena, para que tenham acesso ao auxílio no valor de R$ 220 pagos a cada dois meses.

“Essa é uma ação que não podemos parar. As necessidades das aldeias chegam até nós e na medida do possível as entregas estão sendo organizadas. Os cadastros dos nossos irmãos indígenas estão sendo feitos conforme as visitas programadas. Em breve quero ir junto com as equipes visitar o meu povo que tanto amo, receber e levar um pouco do nosso carinho. Vamos trabalhar para fazer cada vez mais”, ratificou a primeira-dama Virginia Mendes.

O cacique Siranhu Kayabi, da Aldeia Ilha Grande, agradeceu a visita e as entregas. “Temos que agradecer à primeira-dama Virginia Mendes por ela ser parceira dos povos indígenas, os alimentos complementam o que temos aqui”.

A etnia Kayabi compreende 53 aldeias. Para o cacique Tapi Kayabi, da Aldeia Três Buritis, a atenção da primeira-dama Virginia Mendes e do Governo é fundamental. “Agradecemos o cuidado da nossa primeira-dama Virginia Mendes e do Governo do Estado pelas entregas e os cadastros que as equipes fizeram. Aqui é o nosso lugar, eu achei muito bom as equipes chegarem aqui, eles tiveram coragem porque é um trajeto difícil”.

Na Aldeia Aiha, etnia Kalapalo, o cacique Tafukumã falou da alegria de receber os servidores da Setasc e da Unaf. “Estou muito feliz com todos aqui. Espero que tenham gostado da minha aldeia”.