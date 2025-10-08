Ação da Expedição Araguaia-Xingu transforma vidas e renova esperanças por meio da cidadania

Cidadania também é um ato de amor. E o amor esteve presente de todas as formas durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu, inclusive em um pedido de casamento.

A iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), coordenada pela Justiça Comunitária, percorreu entre os dias 3 e 10 de outubro o distrito de São José do Couto, em Campinápolis, e o município de Bom Jesus do Araguaia.

Foi na primeira parada, diante da multidão que aguardava atendimento na Escola Municipal São José do Couto, que o auxiliar de serviços Paulo Silva de Carvalho, de 37 anos, pediu a cozinheira Hozana Alves da Silva, de 34 anos, em casamento.

Juntos há cinco anos, o casal nutria o sonho de casar, mas a distância da comarca mais próxima e a ausência de alguns documentos foram barreiras para a oficialização acontecer.

“Fomos em Água Boa e não conseguimos por causa do comprovante de endereço, que é do município de Campinápolis. A gente ficou pensando como íamos fazer para casar. Daí, a gente ouviu falar sobre o mutirão”, descreveu a mais nova noiva.

Sabendo do desejo da companheira, Paulo se ajoelhou diante de Hozana e o sim deu início à realização de um sonho que deverá se concretizar em 30 dias. Isso porque, durante a Expedição o casal conseguiu atualizar os documentos e também o termo de hipossuficiência, emitido pela Defensoria Pública do Estado, que garante gratuidade nas taxas para a realização do casamento civil.

“Foi muito bom, porque a gente não ia conseguir tão cedo. Agora, com esse documento nas mãos, a gente vai conseguir casar em qualquer lugar”, festejou Hozana.

O juiz coordenador da Expedição, José Antonio Bezerra Filho, explica que aproximar a comunidade do Judiciário é um dos grandes objetivos da iniciativa.

“Nós estamos trabalhando sempre no eixo distante das comarcas. A acessibilidade da população local para se deslocar ao juiz da comarca de Campinápolis ou Canarana, quiçá Paranatinga, é uma média de 200 km de distância. Então, o nosso propósito é trazer justiça, cidadania e inclusão social para perto”, exemplificou o magistrado.

Parceiros da 7ª Expedição Araguaia-Xingu

Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) — nas áreas de Cultura e Esporte —, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

