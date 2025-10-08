JUSTIÇA
Ação da Expedição Araguaia-Xingu transforma vidas e renova esperanças por meio da cidadania
Cidadania também é um ato de amor. E o amor esteve presente de todas as formas durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu, inclusive em um pedido de casamento.
A iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), coordenada pela Justiça Comunitária, percorreu entre os dias 3 e 10 de outubro o distrito de São José do Couto, em Campinápolis, e o município de Bom Jesus do Araguaia.
Foi na primeira parada, diante da multidão que aguardava atendimento na Escola Municipal São José do Couto, que o auxiliar de serviços Paulo Silva de Carvalho, de 37 anos, pediu a cozinheira Hozana Alves da Silva, de 34 anos, em casamento.
Juntos há cinco anos, o casal nutria o sonho de casar, mas a distância da comarca mais próxima e a ausência de alguns documentos foram barreiras para a oficialização acontecer.
“Fomos em Água Boa e não conseguimos por causa do comprovante de endereço, que é do município de Campinápolis. A gente ficou pensando como íamos fazer para casar. Daí, a gente ouviu falar sobre o mutirão”, descreveu a mais nova noiva.
Sabendo do desejo da companheira, Paulo se ajoelhou diante de Hozana e o sim deu início à realização de um sonho que deverá se concretizar em 30 dias. Isso porque, durante a Expedição o casal conseguiu atualizar os documentos e também o termo de hipossuficiência, emitido pela Defensoria Pública do Estado, que garante gratuidade nas taxas para a realização do casamento civil.
“Foi muito bom, porque a gente não ia conseguir tão cedo. Agora, com esse documento nas mãos, a gente vai conseguir casar em qualquer lugar”, festejou Hozana.
O juiz coordenador da Expedição, José Antonio Bezerra Filho, explica que aproximar a comunidade do Judiciário é um dos grandes objetivos da iniciativa.
“Nós estamos trabalhando sempre no eixo distante das comarcas. A acessibilidade da população local para se deslocar ao juiz da comarca de Campinápolis ou Canarana, quiçá Paranatinga, é uma média de 200 km de distância. Então, o nosso propósito é trazer justiça, cidadania e inclusão social para perto”, exemplificou o magistrado.
Parceiros da 7ª Expedição Araguaia-Xingu
Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) — nas áreas de Cultura e Esporte —, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
Confira mais fotos da Expedição no Flickr do TJMT
Assista aos vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZE6PGqKvzaI
https://www.youtube.com/watch?v=lII598YMIYw
https://www.youtube.com/watch?v=4J0gvQsgmbA
https://www.youtube.com/watch?v=hHjicE76Ax4&t=17s
Leia matérias relacionadas:
Parceria leva esporte e cidadania a estudantes durante a Expedição Araguaia-Xingu
Programa Verde Novo distribui mudas e promove educação ambiental na Expedição Araguaia-Xingu
Expedição inicia atendimentos em Bom Jesus do Araguaia e leva cidadania a regiões isoladas de MT
“Agora ele ficou feliz”: jovem indígena recebe o primeiro registro civil na Expedição Araguaia-Xingu
Com apoio da Justiça, moradora de São José do Couto reencontra sua identidade e autoestima
Acesso à cidadania transforma realidade de indígenas durante a Expedição Araguaia-Xingu
De São José do Couto a Bom Jesus do Araguaia: 7ª Expedição Araguaia-Xingu segue para próxima parada
Na Expedição Araguaia-Xingu, mãe recebe orientação para garantir direitos da filha adotiva
Um gasto a menos, um sonho a mais: união se concretiza com apoio da Justiça Comunitária em Expedição
Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição
Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido
Judiciário inicia a 7ª Expedição Araguaia-Xingu levando serviços ao distrito de São José do Couto
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores
A produtividade dos profissionais credenciados que atuam nos Juizados Especiais de Mato Grosso registrou crescimento expressivo. Nos 9 primeiros meses deste ano, os 129 juízes leigos realizaram 143.678 atos, enquanto em todo o ano de 2024 foram registrados 96.180 atos, com 136 profissionais credenciados na função.
O índice de acordos nas audiências de conciliação passou de 7,85% para 18,7%, mesmo com a redução no número de credenciados conciliadores (eram 248 em 2024 e atualmente são 161). Já os contadores e o técnico em contabilidade ampliaram de forma significativa a quantidade de cálculos judiciais, que passou de 3.477 em 2024 para 16.456 em nove meses. O resultado é reflexo direto do reforço na equipe, que contava com 6 contadores e 5 técnicos, e hoje é composta por 50 contadores e 1 técnico em contabilidade credenciados, além do acompanhamento estratégico promovido pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje).
Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (8 de outubro), durante um encontro virtual promovido pelo Daje. Cerca de 200 profissionais credenciados do Poder Judiciário de Mato Grosso (entre juízes leigos, conciliadores, contadores e o técnico em contabilidade) participaram da reunião on-line, conduzida pela diretora do Departamento, Shusiene Tassinari Machado.
Segundo a diretora, o objetivo do encontro foi apresentar os resultados do período e destacar as novidades implementadas pelo Daje, como o painel de Business Intelligence (BI) do Sistema de Gestão de Pessoas Sem Vínculo Empregatício (GPSem) e o novo portal do Daje.
Shusiene Machado explica que o Daje atua em dois eixos: o administrativo, com a coordenação de 414 profissionais credenciados; e o estratégico, em parceria com o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi), no monitoramento da produtividade por meio do Painel Ciência de Dados.
“Os profissionais credenciados são parte essencial do funcionamento dos Juizados Especiais. Eles fortalecem o atendimento e ampliam o alcance da Justiça. Este encontro é uma oportunidade para apresentar resultados e novidades do trabalho conjunto”, afirmou a diretora.
Ela destacou ainda que o aumento de produtividade foi obtido mesmo com redução no número de profissionais em algumas categorias. “Com exceção dos contadores, que tiveram o quadro ampliado, todos os demais credenciados apresentaram crescimento de produção com menos pessoas. Os números demonstram o empenho e o comprometimento de cada profissional”, completou.
Painel de Business Intelligence – Durante o encontro, também foi apresentado o painel de BI do GPSem, ferramenta implantada em março de 2025 que permite auditar a produtividade dos credenciados, identificar equívocos nos lançamentos e reconhecer boas práticas.
“Com o painel, é possível acompanhar a produtividade de juízes leigos e conciliadores individualmente e por categoria. Desta forma asseguramos o cumprimento de metas institucionais e aprimoramos o desempenho”, explicou Shusiene. Ela antecipou que os dados sobre a produtividade dos contadores já estão em fase de implementação.
Novo portal – Outro destaque do encontro foi o lançamento do Portal do Daje: https://daje.tjmt.jus.br/. O site reúne informações sobre atos normativos, manuais, canais de atendimento, notícias e materiais de apoio para os profissionais credenciados. “O portal é um canal direto de comunicação e apoio. Lá, os credenciados encontram orientações para facilitar o trabalho diário”, destacou a diretora.
Ao final, a diretora informou que será encaminhado um formulário de avaliação para que os credenciados possam enviar sugestões e críticas construtivas. “Estamos abertos ao diálogo e à colaboração para aprimorar continuamente o trabalho desenvolvido pelo Daje”, concluiu.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Presidente José Zuquim é designado para integrar Comitê Gestor Nacional de Sustentabilidade no CNJ
O Comitê é responsável por propor diretrizes, incentivar a implementação de políticas de sustentabilidade, monitorar os resultados e divulgar as ações realizadas em todo o país.
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
DAE-VG inicia testes de vazão e projeta alternativas de abastecimento à região
CPI das Fraudes Fiscais ouve ex-secretário José Roberto Stopa
Câmara de Várzea Grande reconhece excelência nos serviços prestados pela Coordenadoria de Iluminação Pública
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta quarta-feira, 8 de outubro
Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores
Segurança
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas e foi morar perto de ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira...
Trio é preso pela Polícia Militar após denúncia de tentativa de homicídio em Cáceres
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam dois homens e uma mulher, suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico ilícito de...
Polícia Militar recupera caminhonete clonada e prende homem por receptação em Porto Estrela
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 28 anos, suspeito de receptação e adulteração de veículo, na...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
Brasil7 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
-
Várzea Grande6 dias atrás
SEM INTERNET
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Governo e mercado divergem em números da economia
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES1 dia atrás
A Constituição e a liberdade