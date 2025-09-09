SEGURANÇA
Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural
Uma ação de policiais militares do 5º Comando Regional, e de equipe da Polícia Judiciária Civil apreendeu, nesta terça-feira (9.8), grande quantidade de entorpecentes, após a queda de uma aeronave de pequeno porte, na região de Toriqueje, na zona rural do município de Barra do Garças (520 km de Cuiabá).
Testemunhas acionaram as equipes informando que um avião havia caído em uma propriedade e que o piloto teria fugido logo após o incidente. De imediato, equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão, deslocaram-se até o local, onde encontraram a aeronave danificada em uma área aberta. No interior do avião não havia carga aparente.
Durante buscas realizadas no entorno da mata, os policiais localizaram diversos fardos contendo substância análoga a entorpecente, além de galões de combustível, que provavelmente seriam utilizados pelos criminosos para abastecimento da aeronave.
Participaram da ação, equipes da 29ª CIPM – Força Tática, Núcleos de Polícia Militar de General Carneiro, Paredão e da Patrulha Rural. Todo material apreendido foi recolhido e encaminhado à delegacia, para devida pesagem e identificação dos entorpecentes, para registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil captura foragidos acusados de homicídio em Ponte Branca
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (9.9), dois homens acusados de participar do homicídio de Leandro Souza Rocha, de 31 anos. O crime ocorreu em 3 de maio deste ano, em Ponte Branca (MT). A prisão foi realizada em Jataí, em Goiás.
Na data do crime, a vítima foi executada dentro de sua residência com vários disparos de arma de fogo. As investigações apontaram que pai e filho, após uma discussão com Leandro, buscaram uma arma de fogo com um terceiro indivíduo e, durante a noite, retornaram à casa da vítima para cometer o crime.
A Justiça decretou a prisão preventiva dos três envolvidos, por decisão da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia. O homem responsável por fornecer a arma foi capturado em junho, na cidade de Barra do Garças (MT). Já os dois executores, pai e filho, permaneceram foragidos até então.
Nesta terça-feira, após troca de informações e diligências da Delegacia de Alto Araguaia e das forças de segurança do Estado de Goiás, a Polícia Civil localizou e prendeu, em Jataí, o pai, de 59 anos. Logo em seguida, o filho, de 37 anos, apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil da cidade, ficando igualmente à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende no Paraguai condenado por estupro de vulnerável em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, localizou e prendeu, nessa terça-feira (9.9), no Paraguai, um homem, de 36 anos, condenado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos.
O crime ocorreu em 2019. À época, a mãe da vítima procurou a Delegacia de Peixoto de Azevedo para denunciar que a filha havia mantido relação sexual com o suspeito.
Foi instaurado Inquérito Policial e as investigações comprovaram que houve relação sexual entre a adolescente e o homem adulto. Os dois haviam se conhecido no Facebook e tiveram vários encontros na casa do suspeito.
O caso foi julgado e o homem foi condenado a 10 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O Ministério Público Estadual pediu a prisão do condenado e o mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo.
Após investigações, a Polícia Civil recebeu informações de que o condenado poderia estar em Ponta Porã (MS) ou em território Paraguaio e enviou uma equipe da Delegacia Regional de Guarantã do Norte para a região.
Durante as buscas, foi confirmado que o investigado estava residindo em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Em uma ação conjunta, com o apoio da Polícia Civil de Ponta Porã e da Polícia Nacional Paraguaia, foi possível cumprir a ordem judicial.
O preso será expulso do Paraguai e encaminhado às autoridades brasileiras, onde ficará à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
