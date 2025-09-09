Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural

Uma ação de policiais militares do 5º Comando Regional, e de equipe da Polícia Judiciária Civil apreendeu, nesta terça-feira (9.8), grande quantidade de entorpecentes, após a queda de uma aeronave de pequeno porte, na região de Toriqueje, na zona rural do município de Barra do Garças (520 km de Cuiabá).

Testemunhas acionaram as equipes informando que um avião havia caído em uma propriedade e que o piloto teria fugido logo após o incidente. De imediato, equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão, deslocaram-se até o local, onde encontraram a aeronave danificada em uma área aberta. No interior do avião não havia carga aparente.

Durante buscas realizadas no entorno da mata, os policiais localizaram diversos fardos contendo substância análoga a entorpecente, além de galões de combustível, que provavelmente seriam utilizados pelos criminosos para abastecimento da aeronave.

Participaram da ação, equipes da 29ª CIPM – Força Tática, Núcleos de Polícia Militar de General Carneiro, Paredão e da Patrulha Rural. Todo material apreendido foi recolhido e encaminhado à delegacia, para devida pesagem e identificação dos entorpecentes, para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT