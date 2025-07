Ação da PRF resulta na apreensão de mais de 200 kg de drogas em General Carneiro/MT

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 24 e 36 anos, suspeitos de furto praticado em um shopping de Barra do Garças, no último dia 3. Parte dos produtos furtados foi recuperada.

A prisão, efetivada um dia após o crime, foi possível graças à ação integrada desencadeada entre as Polícias Civil de MT e Militar de Goiás (PM-GO), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o auxílio de imagens do circuito de segurança do estabelecimento, os policiais civis de MT saíram em diligências, com intuito de identificar, localizar e prender os criminosos, que após o furto, fugiram pelo estacionamento do local, seguindo rumos opostos.

Os policiais obtiveram a informação de que um veículo que teria dado apoio aos criminosos. Com base nessas informações, a equipe solicitou apoio da PRF, que informou que o veículo teria transitado na cidade de Goiânia, por volta das 18 horas do dia do fato.

Com base nessas informações, a PM do Estado vizinho foi acionada, obtendo êxito em localizar o veículo e identificar um dos suspeitos do furto, que foi encaminhado à autoridade policial de Goiânia para as devidas providências. O outro suspeito foi identificado e preso na cidade de Barra do Garças.

A dupla, presa em flagrante, deverá responder pelo crime de furto qualificado, em concurso de pessoa, na forma qualificada.

