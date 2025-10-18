Ação da primeira-dama e Secretaria da Mulher movimenta Parque Tia Nair

O núcleo da primeira dama Samantha Iris e a Secretaria Municipal da Mulher, conduzida pela Tenente-Coronel Hadassah Suzannah, realizaram na manhã deste sábado (18) uma série de atividades sociais no Parque da Tia Nair, localizado no bairro Jardim Itália.

O ato foi prestigiado pelo prefeito Abilio Brunini. As ações sociais ocorreram no período das 8h às 12h em alusão ao Outubro Rosa, mês destinado à conscientização do câncer de mama.

“São atividades desenvolvidas pensando na valorização da mulher, oportunizando também o bem estar da família. São vacinas disponibilizadas e toda uma estrutura de informações e prestação de serviços ao público feminino”, ressalta a primeira dama Samantha Iris.

O prefeito Abilio Brunini agradeceu a todos os parceiros do projeto social. “É uma ação que representa muito para as famílias. Estamos expandindo ações neste mês de outubro para oportunizar acesso à saúde das mulheres, pensando na prevenção ao câncer de mama. Vamos trabalhar para expandir essas ações aos sábados”.

A secretária da Mulher, Tenente-Coronel Hadassah Suzannah, avalia que a ação simboliza o compromisso do município com o bem estar das mulheres e da família. “As políticas públicas da Secretaria da Mulher serão constantes. Essas ações sociais permanecerão em nossa agenda”.

Serviços prestados

Graças a uma parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Faculdade Fasipe, populares receberam orientações jurídicas por meio de atendimentos de estudantes do último ano do curso de Direito e de saúde bucal com estudantes de Odontologia. Também houve a oferta de massoterapia pelos estudantes de Fisioterapia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou um espaço para oferecer vacinas de tríplice viral, tétano, hepatite B, varicela, influenza e consultas com clínico geral.

Também houve uma apresentação dos integrantes da Escola Municipal de Música vinculada a Secretária Municipal de Cultura.

A Secretaria de Estado de Assistência Social disponibilizou um espaço de conscientização, acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento de assistentes sociais e psicólogos ocorria de maneira reservada, dentro de um veículo van.

A alimentação saudável também foi discutida com a entrega gratuita de melancias, bananas e água aos frequentadores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT