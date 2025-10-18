Connect with us

Cuiabá

Ação da primeira-dama e Secretaria da Mulher movimenta Parque Tia Nair

Publicado em

18/10/2025

O núcleo da primeira dama Samantha Iris e a Secretaria Municipal da Mulher, conduzida pela Tenente-Coronel Hadassah Suzannah, realizaram na manhã deste sábado (18) uma série de atividades sociais no Parque da Tia Nair, localizado no bairro Jardim Itália.

O ato foi prestigiado pelo prefeito Abilio Brunini. As ações sociais ocorreram no período das 8h às 12h em alusão ao Outubro Rosa, mês destinado à conscientização do câncer de mama.

“São atividades desenvolvidas pensando na valorização da mulher, oportunizando também o bem estar da família. São vacinas disponibilizadas e toda uma estrutura de informações e prestação de serviços ao público feminino”, ressalta a primeira dama Samantha Iris.

O prefeito Abilio Brunini agradeceu a todos os parceiros do projeto social. “É uma ação que representa muito para as famílias. Estamos expandindo ações neste mês de outubro para oportunizar acesso à saúde das mulheres, pensando na prevenção ao câncer de mama. Vamos trabalhar para expandir essas ações aos sábados”.

A secretária da Mulher, Tenente-Coronel Hadassah Suzannah, avalia que a ação simboliza o compromisso do município com o bem estar das mulheres e da família. “As políticas públicas da Secretaria da Mulher serão constantes. Essas ações sociais permanecerão em nossa agenda”.

Serviços prestados

Graças a uma parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Faculdade Fasipe, populares receberam orientações jurídicas por meio de atendimentos de estudantes do último ano do curso de Direito e de saúde bucal com estudantes de Odontologia. Também houve a oferta de massoterapia pelos estudantes de Fisioterapia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou um espaço para oferecer vacinas de tríplice viral, tétano, hepatite B, varicela, influenza e consultas com clínico geral.

Também houve uma apresentação dos integrantes da Escola Municipal de Música vinculada a Secretária Municipal de Cultura.

A Secretaria de Estado de Assistência Social disponibilizou um espaço de conscientização, acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento de assistentes sociais e psicólogos ocorria de maneira reservada, dentro de um veículo van.

A alimentação saudável também foi discutida com a entrega gratuita de melancias, bananas e água aos frequentadores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Seis merendeiras de Cuiabá disputam melhor prato e prêmio de R$ 8 mil

Published

3 horas atrás

on

18/10/2025

By

Seis técnicas em nutrição escolar (merendeiras) de Cuiabá se classificaram para a final da 1ª edição do Chef Cuiabano, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) que vai premiar em até R$ 8 mil o melhor prato da merenda escolar produzido a partir dos ingredientes disponibilizados para elaboração diária dos pratos da merenda escolar.

A escolha do melhor prato ocorrerá no dia 24 de outubro, em um evento que será realizado no Senac (Centro de Educação Profissional de Cuiabá). A equipe de jurados, que vai escolher o melhor prato, será formada pela primeira-dama Samantha Iris, o secretário de Estado de Educação, Allan Porto, a influencer Débora Padilha e a chefe de cozinha Pricila Manzano.

Pelas regras do edital, apenas as 6 receitas mais votadas na etapa de voto popular são classificadas para a grande final. O cheiro, sabor, criatividade e harmonia na elaboração dos pratos, serão levados em consideração para a escolha da melhor receita.

A coordenadora da Alimentação Escolar, Dryeli Stephani, destacou a participação coletiva para a escolha dos finalistas: “Para a semifinal, contamos com toda a comunidade escolar: pais, professores, familiares, todos puderam votar nas receitas que mais lhe agradaram.”.

As classificadas, com suas respectivas produções de pratos e lotações nas escolas, são as seguintes:

Ivanilda Soares dos Santos – CEIC José Gabriel da Costa

Prato: Ragu Cuiabano com Crispy de Couve

Regiane Marques Nogueira Melo – CEIC Edna Catharina Perri Ricci

Prato: Arrumadinho Digoreste

Ilza Lima de arruda – EMEB Juarez Sodré Farias

Prato: Strogonoff na Abobrinha Verde

Rosinha Soares de Lima Oliveira – EMEB Antonio Ferreira Valentim

Prato: Quibebe de Carne Suína com Mandioca

Rosenei Cláudia Leite – EMEB Dep. Ulisses Silveira Guimarães

Prato: Filé do Rio com Banana

Rosângela Justino de Souza Toguti – EMEB Pe. Raimundo Pombo Moreira da Cruz. Nome da TNE

Prato: Strogonoff Solar

#PraCegoVer

A foto ilustra um prato com porção de comida. É possível visualizar uma quantia de arroz, carne e abóbora.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Cuiabá inicia mutirão de biópsias de mama no Hospital São Benedito

Published

3 horas atrás

on

18/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta semana o mutirão de biópsias de mama no Hospital Municipal São Benedito (HMSB). A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, e tem como objetivo garantir mais agilidade nos diagnósticos e reduzir o tempo de espera das pacientes que aguardam o exame.

Realizado em parceria com a Central de Regulação, o mutirão ocorrerá também nos dias 23 e 30 de outubro, com atendimento a uma média de 15 pacientes por dia. O procedimento é essencial para identificar se uma lesão na mama é benigna ou maligna, permitindo diagnóstico precoce e início rápido do tratamento quando necessário.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a importância da ação para a rede pública.
“O mutirão é uma iniciativa que reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com o cuidado integral à saúde da mulher. Durante o Outubro Rosa, intensificamos nossas ações de prevenção e diagnóstico, mas nosso trabalho segue durante todo o ano para oferecer atendimento humanizado e de qualidade”, afirmou Carmona.

Além do mutirão, o Hospital Municipal São Benedito vem passando por um processo de modernização na área de diagnóstico por imagem. A unidade recebeu recentemente uma ressonância magnética de 3 Tesla, equipamento de alta tecnologia que dobra a capacidade de atendimentos e eleva a qualidade dos diagnósticos.

Em julho, também foi iniciada a instalação de um novo tomógrafo de 64 canais, que substituirá o modelo anterior de 16 canais, garantindo mais agilidade e precisão na emissão dos laudos. A modernização do parque tecnológico permitirá ampliar significativamente o número de atendimentos, especialmente para exames de mamas densas, a partir do próximo mês.

Com essas iniciativas, a gestão municipal reforça o compromisso em ampliar a oferta de serviços especializados e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população cuiabana.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

