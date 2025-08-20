Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste

Uma ação entre policiais militares do 17º Batalhão, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prendeu dois homens e uma mulher suspeitos por sequestro, ameaça e tentativa de homicídio contra um adolescente, de 17 anos, no município de Mirassol D’Oeste (296 km de Cuiabá). Com eles foram apreendidos uma motocicleta e cinco litros de gasolina, que supostamente seria utilizado para incinerar o corpo da menor.

Durante desdobramento da Operação Resposta em Dobro no combate às facções criminosas na região, as equipes receberam informações de que uma adolescente teria sido sequestrada por integrantes de uma facção criminosa, com auxílio de uma motocicleta, na Rua São Judas Tadeu, próximo a Igreja Quadrangular.

Diante da denúncia, os policiais reforçaram o policiamento por todo o município com intuito de localizar os indivíduos. Posteriormente, as equipes receberam novas denúncias de que os suspeitos do sequestro estariam escondidos em uma residência no bairro Morumbi, sendo detidos em seguida. Um dos suspeitos possui mandado de prisão em aberto.

As equipes localizaram a vítima nas proximidades da casa. A jovem contou que foi rendida pelos suspeitos que estavam armados e levada para o cativeiro, sob ameaça de morte. No local, os policiais militares encontraram a motocicleta utilizada no crime e apreenderam cinco litros de gasolina. O trio foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT