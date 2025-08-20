SEGURANÇA
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Uma ação entre policiais militares do 17º Batalhão, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prendeu dois homens e uma mulher suspeitos por sequestro, ameaça e tentativa de homicídio contra um adolescente, de 17 anos, no município de Mirassol D’Oeste (296 km de Cuiabá). Com eles foram apreendidos uma motocicleta e cinco litros de gasolina, que supostamente seria utilizado para incinerar o corpo da menor.
Durante desdobramento da Operação Resposta em Dobro no combate às facções criminosas na região, as equipes receberam informações de que uma adolescente teria sido sequestrada por integrantes de uma facção criminosa, com auxílio de uma motocicleta, na Rua São Judas Tadeu, próximo a Igreja Quadrangular.
Diante da denúncia, os policiais reforçaram o policiamento por todo o município com intuito de localizar os indivíduos. Posteriormente, as equipes receberam novas denúncias de que os suspeitos do sequestro estariam escondidos em uma residência no bairro Morumbi, sendo detidos em seguida. Um dos suspeitos possui mandado de prisão em aberto.
As equipes localizaram a vítima nas proximidades da casa. A jovem contou que foi rendida pelos suspeitos que estavam armados e levada para o cativeiro, sob ameaça de morte. No local, os policiais militares encontraram a motocicleta utilizada no crime e apreenderam cinco litros de gasolina. O trio foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende traficante que atuava como motorista de aplicativo para entrega de drogas
Um motorista de aplicativo que realizava transporte de entorpecentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (19.8), durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Lucas do Rio Verde. O suspeito, de 30 anos, foi flagrado em posse de diversas porções de entorpecentes, entre pasta base, maconha e cocaína e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
As investigações que resultaram na prisão do traficante iniciaram após a equipe da Derf receber denúncia anônima sobre uma pessoa que atuava com motorista de aplicativo como disfarce, utilizando um veículo VW Gol, para realizar entrega de entorpecentes na cidade. Ainda segundo informações, o suspeito armazenava drogas em sua residência e na casa de sua mãe.
Diante da denúncia, os policiais iniciaram as diligências para apuração dos fatos e foram até o endereço do suspeito, no barro Jaime Seiti Fuji. Ao perceber a presença dos policiais no local, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, pulando muros, porém acabou detido pela equipe policial.
Em buscas no imóvel, os policiais apreenderam um aparelho celular e uma porção média de maconha. Em continuidade às diligências a equipe seguiu para o outro endereço, no bairro Parque das Américas, onde apreenderam 23 porções de pasta base de cocaína já embaladas para venda, além de porções médias de pasta base e de maconha, e sete porções de cocaína.
No local, também foram encontrados balança de precisão, estimulante sexual proibido pela Anvisa, e outros aparelhos celulares vinculados ao investigado. Diante das evidências, todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Derf de Lucas do Rio Verde.
Após ser interrogado pela delegada Paula Moreira Barbosa, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil deflagra “Operação Ruptura” com alvos em três cidades do Estado
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (20.8), a “Operação Ruptura”, com o objetivo de desarticular as ações criminosas de facções atuantes nas cidades de Tapurah e Itanhangá. Na ação foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo três de prisão e nove de busca e apreensão, destes dois foram cumpridos na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.
Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop. Ao todo três pessoas foram presas em Tapurah. Além disso, foram apreendidos 100 pinos de entorpecentes, uma arma de fogo longa, calibre 22 e uma luneta.
“Foi um trabalho amplo de investigação realizado pela nossa equipe e o resultado a gente considera exitoso, com a realização de prisões e apreensões. A ideia é, realmente, que essa ação cause uma ruptura nas ações criminosas praticadas por essas facções aqui na região de Tapurah e Itanhangá. Vamos continuar trabalhando para que esses tipos de ações não se propaguem na nossa região”, disse o delegado responsável pela operação, Franklin Alves.
Participaram da operação 34 policiais das delegacias de Tapurah, de Nova Mutum, de Lucas do Rio Verde, do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum (Derf-NM).
Fonte: Policia Civil MT – MT
Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Pontes e Lacerda se mobiliza no Agosto Lilás
Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)
Melancia e Coco verde lideram custo-benefício na venda por atacado, revela boletim do ProHort
Conselho Municipal de Cultura abre inscrições para vagas de titulares e suplentes
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Segurança
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Uma ação entre policiais militares do 17º Batalhão, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prendeu dois homens e uma mulher...
Polícia Civil prende traficante que atuava como motorista de aplicativo para entrega de drogas
Um motorista de aplicativo que realizava transporte de entorpecentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (19.8), durante...
Polícia Civil deflagra “Operação Ruptura” com alvos em três cidades do Estado
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (20.8), a “Operação Ruptura”, com o objetivo de desarticular as ações criminosas...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
CIDADES5 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES7 dias atrás
Mutirão Rural entrega 100 óculos a moradores da Gleba Mercedes em parceria entre Prefeitura e entidades
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz