Ação de abordagem em frente ao Cemitério da Piedade resulta no encaminhamento de cinco pessoas para unidades de acolhimento

A equipe da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou na manhã desta quinta-feira (2), em frente ao Cemitério da Piedade, nova ação de abordagem de identificação e cadastramento das pessoas que desejam encaminhamentos para uma das Unidades de Acolhimento para Adultos do município. Cerca de 20 pessoas estão no local. Dessas, cinco aceitaram retornar.

“Esse pessoal já é conhecido de nossas equipes. Sempre fazem essa migração das ruas às unidades e das unidades às ruas. Isso ocorre pois, nas nossas unidades de acolhimento existem regras que precisam ser cumpridas. Além de proibições quanto ao uso de bebidas alcoólicas e chegar fora do horário comercial sem estar trabalhando”, disse a coordenadora de Proteção Especial, Fabiana Soares.

“Entretanto, cabe ao município oferecer acolhimento às pessoas que vivem em situação de rua. Agora com a abertura do Centro Pop, além do recadastramento, estamos informando quanto aos serviços que estão sendo disponibilizados no Centro de Referência”, acrescentou Fabiana.

A coordenadora afirmou que a Prefeitura de Cuiabá oferece o acolhimento contínuo aos indivíduos, porém muitos recusam a ajuda oferecida e essa é a alternativa encontrada pelo Poder Público de chegar até eles.

“São as pessoas que já foram abordadas pelas equipes, disponibilizamos abrigo, mas não aceitaram. Desta forma, estamos aqui para ajudá-las, levando cobertores e alimentação, um legado humanizado da gestão Emanuel Pinheiro, atendendo a todos que mais precisam”, pontuou.

“A Assistência Social atua de forma contínua com ações de abordagem à população em situação de vulnerabilidade social presente na nossa capital. Além da distribuição de refeições, cestas básicas e cobertores no frio, oferecemos a oportunidade de irem para uma das nossas unidades de acolhimento para um atendimento mais humanizado. É premissa do nosso prefeito Emanuel Pinheiro diminuir o número de pessoas nas ruas e devolver a dignidade à toda população que precisa do apoio do Poder Público”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

CENTRO POP

O acesso ao Centro Pop pode ser feito de forma espontânea. Ou seja, a pessoa em situação de rua pode ingressar no serviço quando quiser. Entretanto, os trabalhos de abordagem social estão mantidos.

No Centro Pop a população em situação de rua conta com espaço para higiene pessoal; guarda de pertences; lavanderia; atendimento psicossocial; fortalecimento da autonomia, protagonismo e participação social dos usuários; regularização de documentos pessoais; acesso a vagas de acolhimento institucional; e o encaminhamento para outras políticas públicas, quando necessário.

O horário de funcionamento será das 8h às 20h, de segunda a sexta, no sistema porta aberta para o atendimento dos usuários. O Centro Pop está situado na Rua Comandante Costa, nº 397, bairro Centro Norte. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (65) 99238-7552.