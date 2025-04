Ação integrada apreende 51 tabletes de supermaconha avaliada em aproximadamente R$ 150 mil

Uma ação integrada entre policiais militares do 8º Batalhão de Alta Floresta, Grupo Especial de Fronteira, Força Tática Aérea Brasileira e Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (14.4), 51 tabletes skunk (supermaconha), em uma área de mata próxima a margem do rio São Manoel, divisa entre os Estados de Mato Grosso e Pará.

A carga gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil às facções criminosas.

Uma aeronave passou a ser acompanhada pela FAB e pela Polícia Federal, quando constatado que não possuía plano de voo. Durante procedimento de interceptação, o piloto da aeronave realizou um pouso forçado em uma área rural na Terra Indígena Munduruku, no Estado do Pará.

Devido a queda, os suspeitos, de 30 e 32 anos, ambos bolivianos, apresentavam lesões pelo corpo e foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Alta Floresta.

A droga apreendida foi encaminhada à sede da Polícia Federal para registro do boletim de ocorrência.

