Ação integrada impede furto a loja e prende um suspeito no Centro de Cuiabá

O governador Mauro Mendes se reuniu com o Ministro da Educação, Camilo Santana, para definir estratégias e viabilizar a criação do curso de Medicina em Barra do Garças. A expectativa é que a criação do curso seja aprovada ainda no primeiro semestre deste ano.

A reunião ocorreu nesta quarta-feira (17.01) na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília.

O governador destacou que a criação do curso representaria um avanço no desenvolvimento educacional e na saúde da região.

“O curso será uma grande contribuição para o Vale do Araguaia e para a formação de bons profissionais para atenderem a saúde pública no Estado de Mato Grosso. A comunidade local aguarda com expectativa o desdobramento desses esforços, que vão representar um marco significativo para a educação e a saúde na região”, afirmou.

O suplente de senador Mauro Carvalho também esteve presente na reunião e destacou o interesse de agilizar a criação do curso, que é um sonho antigo do Vale do Araguaia.

“A região de Barra do Garças está esperando há muito tempo a homologação desse curso, então o governador Mauro Mendes marcou essa reunião para dar celeridade no processo”, disse.

Em maio de 2022, o governador autorizou o repasse de R$ 1,5 milhão para reforma e melhoria do Hospital e Pronto-Socorro de Barra do Garças para possibilitar a aprovação do curso pelo MEC.

O processo foi encaminhado para o aval do Ministério da Saúde. Assim que aprovado, segue para homologação do Ministério da Educação.

Também participaram da reunião a senadora Margareth Buzetti e o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia.