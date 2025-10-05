Ação integrada prende suposto autor de homicídios e outras tentativas em Cáceres

Policiais militares do 6º Batalhão, com apoio da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, prenderam, neste sábado (4.10), um homem, de 25 anos, apontado como autor de homicídio e outras tentativas de homicídio, em Cáceres (220 km de Cuiabá). Outros dois homens foram detidos em flagrante. Com o trio, foi apreendido dois revólveres, 13 munições e uma porção de substância análogas à pasta base de cocaína.

Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero Contra às Facções Criminosas, os militares receberam informações de que havia um trio, em um veículo modelo HB 20, portando diversas armas de fogo, com a intenção de cometer homicídios de faccionados rivais no município.

Os policiais militares reforçaram o policiamento e localizaram os indivíduos na região central de Cáceres, sendo abordados em seguida. As equipes flagraram o suspeito de 25 anos que portava duas armas de fogo na cintura.

Além disso, ele foi identificado como suposto autor de uma tentativa de homicídio no dia 27 de setembro, no bairro Cohab Velha e de um homicídio no dia 29 de setembro, no bairro Jardim Panorama. Além disso, ele confessou outras práticas criminosas contra vida de outras vítimas, supostamente ligados a faccionados rivais.

Ao realizarem abordagem nos outros dois suspeitos, de 22 e 32 anos, os policiais militares constataram que o veículo havia registro de furto, na cidade de Várzea Grande.

Os militares se deslocaram até um casa, onde seria um ponto de compra e venda de entorpecentes, e apreenderam uma porção de cocaína, e duas balanças de precisão.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT