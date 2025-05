Ação integrada realiza fiscalizações em bares e casas noturnas em Canarana

Um mulher, de 25 anos, acusada de explorar sexualmente um adolescente de 14 anos foi presa em flagrante, pela Polícia Civil, na quinta-feira (22.05), no município de Canarana.

A prisão ocorreu após investigações da Delegacia de Canarana inseridas na Operação Laços Corrompidos.

Conforme apurado, a suspeita vinha utilizando um estabelecimento comercial de sua propriedade, localizado às margens da Rodovia BR 158, para manter o menor em situação considerada extremamente prejudicial ao seu desenvolvimento físico e psicológico.

Durante diligências e trabalho de vigilância os policiais civis constataram a permanência do adolescente no local até altas horas da madrugada, servindo bebidas a adultos frequentadores e, em alguns casos, consumindo tais substâncias alcoólicas com os clientes.

Além do fornecimento de bebida alcoólica ao menor, os indícios apontam a exposição reiterada do adolescente a situações de vulnerabilidade e erotização precoce, em um ambiente notoriamente inadequado à sua faixa etária.

Diante das evidências de pratica criminosa, a suspeita foi detida em flagrante e autuada pelos crimes de exploração sexual de adolescente (art. 218-B do Código Penal), fornecimento de bebida alcoólica a menor (art. 243 do ECA) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

O adolescente foi prontamente encaminhado para acolhimento e atendimento especializado, incluindo escuta protegida e avaliação clínica, com o acompanhamento do Conselho Tutelar e da rede de proteção local.

O inquérito policial segue em andamento, com o objetivo de esclarecer eventuais outras responsabilidades e adotar todas as providências legais cabíveis.

Fonte: Policia Civil MT – MT