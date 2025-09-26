Várzea Grande
Ação preventiva leva exames e orientação sobre micose endêmica às comunidades rurais
Também conhecida por PCM, a doença pode comprometer pulmões, ossos e mucosas, causando sequelas como dificuldade de engolir, lesões ósseas incapacitantes e problemas crônicos na laringe. É uma doença que pode impedir o trabalhador de exercer suas atividades no campo
Neste sábado, 27 de setembro, a comunidade rural do Sadia III, em Várzea Grande, recebe ação de saúde voltada às famílias da agricultura familiar. A iniciativa se estende a todas as comunidades rurais do Município e tem como objetivo a coleta de sangue para investigação da Paracoccidioidomicose, também conhecida como PCM, uma micose sistêmica grave e endêmica no Brasil, causada pelo fungo Paracoccidioides spp.
A coleta será a partir das 6h30, e os resultados serão posteriormente entregues às comunidades. Além da coleta de sangue, também haverá orientações sobre a doença, formas de prevenção e cuidados necessários para evitar complicações.
A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, o governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), as universidades UFMT, UNIFESP, UFRN e UNIVAG, com financiamento da Fapemat.
Coordenadora do projeto e pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMT, a doutora Rosane Christine Hahn, destaca a gravidade da doença e a importância da oportunidade oferecida à população do campo. “Estamos disponibilizando uma oportunidade para as famílias que vivem e trabalham com a terra. Através da coleta de sangue em jejum, poderemos identificar a presença de anticorpos contra o fungo que vive no solo e que causa a PCM. Essa doença atinge principalmente homens em contato direto com a terra, seja na agricultura, no manuseio de máquinas agrícolas ou em garimpos. É fundamental que aproveitem e façam o exame, porque o diagnóstico precoce evita sequelas incapacitantes e garante qualidade de vida”.
A especialista alerta ainda que, apesar de mais prevalente nos homens, as mulheres também estão expostas. “Antes da puberdade e após a menopausa, quando há queda dos níveis hormonais, o risco aumenta. Mulheres acima dos 50 anos também devem fazer a sorologia. A PCM é uma micose sistêmica grave que pode comprometer pulmões, ossos e mucosas, causando sequelas como dificuldade de engolir, lesões ósseas incapacitantes e problemas crônicos na laringe. É uma doença que pode impedir o trabalhador de exercer suas atividades no campo. Por isso, é essencial esse cuidado preventivo”.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, ressalta que a ação só foi possível pela soma de esforços institucionais. “Estamos unindo forças para levar saúde preventiva ao campo. Essa parceria garante que os agricultores familiares tenham acesso a exames de ponta, sem precisar sair de suas comunidades. É um trabalho que alia ciência, gestão pública e compromisso com quem produz e sustenta a nossa cidade e o nosso Estado”.
Já o coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva, reforça a preocupação do poder público em ampliar a visão de cuidado com as famílias rurais. “Nosso trabalho vai além da assistência técnica e da orientação sobre produção. Estamos atentos ao bem-estar e à saúde dos agricultores familiares. Essa ação é prova de que o poder público está presente para garantir dignidade, prevenção e qualidade de vida a quem vive no campo”.
O ALERTA – Paracoccidioidomicose (PCM) – é considerada a principal micose endêmica no Brasil, transmitida pela inalação de esporos presentes no solo. Embora seja tratável com antifúngicos, a doença pode deixar sequelas irreversíveis se não diagnosticada precocemente.
DAE leva campanha ‘Regularize Já’ e serviços completos ao Projeto Viva o Seu Bairro no Vitória Régia
A autarquia estará oferecendo todos os serviços do setor comercial e a campanha de negociação que possibilita descontos de até 97% em juros e multas, além de parcelamento em até 36 vezes
A população do bairro Vitória Régia recebe neste sábado (27) uma oportunidade especial: resolver pendências com o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) sem sair da comunidade.
A autarquia participa do Projeto Viva o Seu Bairro, oferecendo todos os serviços do setor comercial e a campanha Regularize Já, que possibilita descontos de até 97% em juros e multas, além de parcelamento em até 36 vezes.
Além da renegociação de débitos, os moradores poderão:
– Emitir segunda via de fatura
– Solicitar reativação de cavalete
– Pedir nova ligação de água
– Registrar reclamações e pedidos de vistoria
– Solicitar fiscalização e refaturamento.
O evento será realizado na Arena Vitória Régia, a partir das 15h, e reunirá diversos serviços públicos gratuitos, atendimento social e espaço kids para as crianças, tudo de forma acessível e próxima da comunidade.
Segundo o diretor-presidente do DAE, Zilmar Dias, levar a estrutura do departamento até os bairros é uma forma de ampliar o acesso da população.
“Estamos comprometidos em oferecer atendimento de qualidade e em aproximar os serviços do cidadão. O Regularize Já é uma oportunidade para milhares de famílias regularizarem sua situação e, ao mesmo tempo, contribuírem para os investimentos que melhoram o abastecimento e o saneamento da cidade”, destacou.
No estande do DAE, os moradores poderão emitir segunda via de fatura, solicitar novas ligações, reativações, registrar reclamações e pedidos de vistoria, além de negociar e parcelar débitos com condições especiais.
SERVIÇO:
Local: Arena Vitória Régia – Bairro Vitória Régia, Várzea Grande
Data: Sábado, 27 de setembro de 2025
Horário: A partir das 15h
Várzea Grande participa de congresso nacional sobre infraestrutura e saneamento
O encontro debateu os avanços e os desafios da implementação do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL – estiveram em Brasília acompanhada pelos secretários Celso Pereira (Viação e Obras) e Lucas Ribeiro Ductievicz (Serviços Públicos e Mobilidade Urbana), além da secretária de Governo, Carol Mello e da assessora especial Regiane Froes, para participar do 1º Congresso de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Saneamento (ALUBRÁS).
O encontro reuniu gestores públicos de todo o país, representantes de órgãos federais, instituições de controle, especialistas e sociedade civil para debater os avanços e os desafios da implementação do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033.
Entre os temas debatidos estiveram:
• inovação nas contratações públicas
• sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos
• transparência e controle social
• fortalecimento da regulação e segurança jurídica para investimentos
A prefeita Flávia Moretti destacou a importância da participação de Várzea Grande em espaços de debate nacional. “É um momento de aprendizado e de troca de experiências que contribui para a construção de políticas públicas mais eficientes e sustentáveis, garantindo avanços concretos para a nossa população”, afirmou.
Com apoio do governo federal e da Caixa Econômica Federal, o congresso se consolidou como espaço estratégico para mobilização de investimentos e fortalecimento da infraestrutura em todo o país, completou a prefeita.
