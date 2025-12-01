Ação social coordenada por Wilson Santos leva serviços essenciais ao Contorno Leste

Antes do anúncio da Prefeitura de Cuiabá sobre a regularização das áreas do Contorno Leste, neste sábado (30), o deputado estadual Wilson Santos (PSD) realizou a 8ª edição do Mutirão da Cidadania Social na região, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O evento, realizado no Centro Comunitário do Jardim Esperança 2, ofertou mais de 20 serviços aos moradores e contou com a participação de entidades públicas e privadas.

“Essa é a nossa grande satisfação, não ter perdido o nosso vínculo com o nosso público mais humilde e vulnerável. Nosso mandato é por um Mato Grosso mais justo para todos. E não um estado concentrador de renda que mostra ao mundo o seu potencial em produção de alimentos e não mostra a fila dos excluídos. Meu mandato é em favor dos mais humildes e daqueles que mais precisam. Precisamos equilibrar essa balança e trabalhando em favor da construção de políticas públicas compensatórias que garantam qualidade de vida e dignidade ao cidadão”, comentou o parlamentar.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Jardim Esperança 2, Sirley Valetin, o mutirão chegou em uma boa hora, pois a região é muito carente. “O Wilson está de parabéns com este mutirão. Foi tudo maravilhoso! A comunidade tem mais dificuldade para ter acesso a atendimentos médicos e dentistas. Na verdade, em toda a área da saúde e o mutirão trouxe para nós. Ele é um grande parceiro e estendeu a mão para nós”, declarou a presidente.

O morador Vanderlei Luiz aproveitou alguns serviços e levou os cinco filhos para ter um momento diversão em espaço específico de recreação. Já, a moradora Neide Ferreira Valetin ficou muito feliz de ver os amigos da região participando do mutirão e conseguido ser atendidos em serviços que, muitas vezes, estão bem distantes da região, principalmente na área da saúde.

No evento, a comunidade pôde aproveitar diversos atendimentos gratuitos, entre eles: consultas médicas, aferição de pressão e glicemia, orientações jurídicas, emissão de documentos (RG e CPF), atualização do CadÚnico e do Bolsa Família, balcão de emprego, corte de cabelo, serviços de beleza, vacinação antirábica para cães e gatos e atividades educativas. Dentre os parceiros, estão a Defensoria Pública, Instituto Gallo Ensina, Prefeitura de Cuiabá, Politec, Angeli com o projeto “Nos Limites da Natureza”, além de voluntários e lideranças comunitárias que são essenciais para que o projeto siga crescendo e alcançando cada vez mais pessoas.

Fonte: ALMT – MT