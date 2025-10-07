Acesso ao bairro Jardim Leblon é liberado na Avenida Miguel Sutil

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que liberou, nesta terça-feira (7.10), o acesso à Rua Boa Vista para os motoristas que trafegam pela Avenida Miguel Sutil, na pista sentido Rodoviária–Coxipó.

Dessa forma, os motoristas passam a ter mais uma opção para acessar a Avenida Archimedes Pereira Lima durante a execução das obras de escavação de uma trincheira no local.

Para acessar o novo retorno, é só dobrar à esquerda, passando por cima do tabuleiro construído sobre o local que está sendo escavado. Os motoristas irão obrigatoriamente entrar na faixa da esquerda da Rua Boa Vista, já que a pista da direita está disponível apenas para quem vem pelo lado oposto.

Para quem vier pela pista sentido Coxipó–Rodoviária, a entrada na Rua Boa Vista é obrigatória, uma vez que o trânsito em frente, pela Miguel Sutil, segue bloqueado neste ponto.

A outra opção de desvio, entrando na Avenida Couto Magalhães e seguindo depois pela Rua Nova até a Archimedes Pereira Lima, continua ativa.

As obras fazem parte da implantação do Complexo Viário do Leblon, uma série de intervenções que têm o objetivo de solucionar os gargalos do trânsito nas duas pontas da trincheira Jurumirim, e que recebe um investimento de R$ 105 milhões do Governo de Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT