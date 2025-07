Acidente envolvendo quatro veículos deixa sete feridos no interior de MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu no domingo (13.7) por voltas das 17h48, uma ocorrência de acidente envolvendo quatro veículos de passeio que deixou sete pessoas feridas em Campo Verde (a 131km de Cuiabá).

Ao chegarem no local da ocorrência, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Sama) e da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) constataram o envolvimento de quatro veículos: um Toyota Corolla, uma caminhonete Hilux, uma caminhonete S10 e um Astra que evadiu-se do local antes da chegada do socorro, sem prestar assistência às vítimas.

Entre os feridos estavam o condutor do Corolla, um homem de 33 anos, com escoriações e sangramentos no rosto; o motorista da Hilux, de 50 anos, com trauma no membro inferior direito e ferimentos faciais; e os cinco ocupantes da caminhonete S10: um bebê de 11 meses, do sexo feminino, que estava apenas chorosa, sem sinais aparentes de trauma; uma mulher de 60 anos, com dores abdominais, trauma no braço direito e sensibilidade nas costelas; uma mulher de 35 anos, com dores nos braços e pernas; um homem de 54 anos, com escoriações e sangramentos faciais; e outra mulher, também de 60 anos, com dores na região da clavícula.

Os bombeiros realizaram o trabalho conjunto com o Samu atuando no atendimento às vítimas, na sinalização da via e na segurança do local. Após os primeiros socorros, todos os feridos foram encaminhados à unidade hospitalar do município. A equipe também realizou a remoção dos destroços dos veículos envolvidos que causavam a obstrução para a normalidade do tráfego da via.

Fonte: Governo MT – MT