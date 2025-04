Acidentes com animais peçonhentos aumentam mais de 60% em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, divulgou nesta sexta-feira (11) o boletim atualizado sobre acidentes com animais peçonhentos na capital. Os dados revelam um crescimento significativo de casos nos primeiros meses de 2025, com destaque para o mês de março, que registrou 114 ocorrências, sendo 73 causadas por escorpiões, 9 por aranhas, 2 por serpentes e 12 classificados como “outros”.

Durante as 14 primeiras Semanas Epidemiológicas (SE) de 2025, até o dia 31 de março, todas, com exceção das SE 07 e SE 14, apresentaram um número superior de acidentes em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2024, a média semanal de casos notificados até o fim de março era de aproximadamente 14,2. Já em 2025, esse número subiu para 24,6, representando um aumento expressivo de 61,5%.

Em março de 2024, foram registrados 71 acidentes com residentes e 29 com moradores de outros municípios. Em março de 2025, esses números saltaram para 96 casos envolvendo residentes e 18 com não residentes.

Desde o início do ano, o aumento vem se consolidando mês a mês: foram 128 casos em janeiro, 101 em fevereiro e 114 em março, totalizando 343 ocorrências no primeiro trimestre de 2025.

Pelo terceiro mês consecutivo, a região da Grande Morada da Serra lidera o número de ocorrências, seguida pelos bairros Residencial Coxipó e Despraiado. No entanto, o boletim chama atenção para a expansão dos acidentes nas áreas perimetrais da Capital, especialmente nos bairros e loteamentos localizados nas zonas de expansão urbana a oeste e sul.

Um mapa divulgado pela Vigilância em Saúde destaca essas áreas com tons mais escuros, indicando maior incidência, enquanto as regiões com menor número de casos aparecem em tons mais claros. As áreas sem registro permanecem em branco.

Em março, também foi registrado um caso isolado envolvendo uma lagarta de classificação moderada, na região do bairro Sucuri. Embora incomum, esse tipo de acidente é considerado grave e exige cuidados específicos. Segundo a Vigilância, essas ocorrências estão geralmente ligadas à perda do habitat natural, o que leva esses animais a buscar abrigo em áreas residenciais.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da adoção de medidas preventivas para evitar acidentes:

• Uso de luvas ao manusear folhas, galhos e frutos em áreas naturais ou quintais;

• Vistoria constante em locais úmidos e escuros, como pilhas de madeira, entulhos e sapatos;

• Vedação de frestas em portas e janelas, para evitar o acesso de escorpiões e outros animais peçonhentos.

A população também é orientada a procurar imediatamente uma unidade de saúde em caso de acidente, para receber atendimento adequado.

A diretora da Vigilância em Saúde, Silvana Maria Ribeiro Arruda, destacou a necessidade de atenção da população diante do aumento expressivo dos casos. “O crescimento dos acidentes com animais peçonhentos em Cuiabá é um alerta para todos nós. É fundamental que a população esteja atenta às medidas de prevenção e que qualquer acidente seja comunicado imediatamente às unidades de saúde. Pequenas ações podem fazer grande diferença na proteção da saúde e da vida das pessoas”, afirmou Silvana.

#PraCegoVer

A imagem mostra um escorpião de cor amarela e marrom sendo segurado por uma pinça.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT