“Ações como essa é que fazem a diferença na vida dos que mais precisam”, afirma prefeita sobre o SER Família Capacita

“O município de Santo Antônio de Leverger agradece ao governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia por esse olhar sensibilizado com a nossa população. São programas sociais como este que fazem a diferença na vida daqueles que mais precisam”. A afirmação é da prefeita de Santo Antônio de Leverger, Francieli Magalhães, que participou do lançamento do Programa SER Família Capacita nesta segunda-feira (18.04).

Idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, o SER Família Capacita é um programa de qualificação profissional executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que oferecerá mais de 50 mil vagas para os mato-grossenses de baixa renda. No total, serão distribuídas 2,5 mil turmas entre os 141 municípios do estado, somando um investimento de R$ 68,7 milhões em dois anos de vigência do programa.

Segundo a prefeita de Santo Antônio de Leverger, o momento do lançamento do programa foi de muita gratidão e alegria com o trabalho executado pelo governo estadual, que está impactando positivamente a população de Mato Grosso. “Principalmente com a criação do Programa SER Família Capacita, que beneficiará muitas pessoas, auxiliando na capacitação e inserção no mercado de trabalho”, afirmou.

A secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, declara que o objetivo do Programa SER Família Capacita é mudar a vida das pessoas que mais precisam e têm o sonho de atuar em alguma profissão, porém, na maioria das vezes não conseguem pagar pela qualificação.

“O SER Família Capacita, idealizado pela nossa primeira-dama Virginia Mendes, é mais uma importante ação do Governo do Estado de Mato Grosso em benefício da nossa população mato-grossense. Essa ação é para trazer desenvolvimento social para aquelas pessoas que precisam estar preparadas para serem inseridas no mercado de trabalho, num estado tão pujante e com crescimento exponencial como o Estado de Mato Grosso”, manifestou.

A solenidade contou com a presença de vários gestores estaduais, dentre eles o prefeito de Sorriso, Ari Lafin. Na oportunidade, Lafin destacou a importância do programa SER Família Capacita para o seu município.

“O nosso município cresce a passos largos e hoje há a necessidade de mão-de-obra capacitada, desde a indústria, como no agro mato-grossense, que é reconhecido mundialmente pela sua potencialidade. O programa vem ao encontro de um trabalho social, ao apostar nos seres humanos e fazer com que cada um tenha dignidade de receber o conhecimento. O Governo de Mato Grosso e a primeira-dama Virginia têm feito um trabalho realmente a altura que o Estado precisa, apostando no ser humano e fazendo com que todos tenham condição de se capacitar e ir em buscar de emprego”, disse Lafin.

Para a primeira-dama de Sorriso e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social (COEGEMAS), Jucélia Ferro, é fundamental que a gestão estadual tenha a sensibilidade de promover capacitação para a população mato-grossense.

“Mato Grosso é um Estado que vem crescendo muito e precisando de mão qualificada, haja visto que muitas empresas estão vindo para cá, procurando estar em várias cidades e precisando da mão de obra qualificada. Então, eu parabenizo o Governo do Estado por dar este aporte aos municípios para capacitarem e profissionalizarem as pessoas”, ressaltou.

De acordo com Rafael Victor Pedroso, secretário de Assistência Social de Santo Antônio de Leverger, o trabalho executado pelo governo estadual impacta positivamente a população de Mato Grosso. Ele afirmou que, pelo município ser carente, o Governo do Estado oportuniza a assistência social do município suprir a demanda de qualificação, preparando os munícipes ingressarem no mercado de trabalho.

“Só temos a agradecer ao governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes, que tem sido uma mãe aos municípios do Mato Grosso com o Programa SER Família Capacita, um investimento que irá mudar as vidas de inúmeras pessoas. Garantindo uma qualificação profissional à população de baixa renda, a consequência é a inserção de pessoas qualificadas no mercado trabalho. Outro investimento do governo que irá ajudar muitas famílias em Santo Antônio de Leverger é o Programa SER Família, que beneficiará o município com quase 900 cartões”, disse o secretário Rafael.

Representando a população de Cuiabá, Nélio Wagner Neves, presidente do bairro Jardim Campo Verde da Esperança, parabenizou o Governo de Mato Grosso pelo programa que ofertará mais de 50 mil vagas em cursos profissionalizantes no estado.

“É de extrema importância um curso de qualificação, tendo em vista que hoje o que falta à população para conquistar um emprego é se qualificar, e a população mais carente, lá da ponta, não tem condições de pagar um curso. Então, eu parabenizo o Governo do Estado e também a primeira-dama por possibilitarem a qualificação gratuita àquelas pessoas que não têm condição”.