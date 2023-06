Ações contínuas de urbanização melhoram visual das principais avenidas de Cuiabá

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) está executando um plano de urbanização nos principais corredores de mobilidade urbana da Capital. O trabalho é contínuo e, neste momento, está em andamento no popular “Paredão do Despraiado”, localizado próximo do Viaduto Engenheiro Domingos Iglesias Valério, na Avenida Miguel Sutil.

A operação é dividida em duas frentes, sendo uma responsável pela limpeza, eliminando todo matagal, e a outra que consiste no plantio de grama em toda a extensão, promovendo o embelezamento do local. A ação foi iniciada na semana passada e, conforme o plano de trabalho, deve ser concluída em um prazo de aproximadamente 15 dias.

Além do “Paredão do Despraiado”, a equipe da Limpurb está atuando ainda na urbanização do canteiro central da Avenida Dante Martins de Oliveira (Av. dos Trabalhadores). Por meio desse plano contínuo, também já foram alcançadas as avenidas Beira Rio, Ten. Cel. Duarte (Prainha) e Juliano Costa Marques.

“Nosso planejamento é atender, gradativamente, todas as grandes avenidas da nossa cidade. É uma ação relativamente simples, mas que garante uma transformação completa em pontos de grande fluxo de pessoas. Além da grama, a urbanização também abrange o plantio de outras espécies ornamentais”, explica o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

ADUBO PRÓPRIO

Todas essas intervenções possuem como característica a utilização de adubo fabricado pela própria Limpurb. A ação é realizada no Horto Florestal Tote Garcia, utilizando como material base os galhos e troncos recolhidos das atividades de poda de árvores executadas pela empresa pública.

Por dia, uma média de 10 caminhões com galho e troncos chegam ao Horto Florestal e passam pelo processo chamado compostagem, que consiste na transformação do resíduo orgânico em adubo. O material totalmente sustentável é utilizado nas intervenções de urbanização e jardinagem em praças, parques e canteiros das avenidas de Cuiabá.

