Ações da Assistência Social em comemoração ao dia das crianças seguem até sexta-feira (20)

As programações da secretaria de Assistência Social em comemoração ao mês das crianças continuam por toda esta semana. Nesta quarta-feira (18), os alunos do período matutino do Programa AABB Comunidade aproveitaram uma sessão de cinema e assistiram ao filme “Trolls 3”, atividade que também será realizada com a turma da tarde.

Para finalizar as ações do dia, uma tarde de brincadeiras aguarda as crianças que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência de Assistência Social, durante visita ao Colégio CAD. Na quinta-feira (19) a festa será no CRAS Palmeiras, a partir das 16h e, na sexta-feira (20), na unidade do bairro Boa Esperança, às 14h, encerrando as programações.

A edição do Projeto Viva a Magia “Dia das Crianças” deste ano foi preparada para contemplar as regiões atendidas pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação e desta forma, levar à comunidade a beleza lúdica das datas comemorativas. O projeto já passou pelo Centro de Convivência, na região dos Vilas, no CRAS Menino Jesus e Paulista.

O destaque desta edição foi a ação itinerante nas Chácaras Planalto. A festa foi realizada por meio do trabalho conjunto entre Prefeitura Municipal, Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, instituições do município, voluntários, representantes da comunidade e outros parceiros, resultando na distribuição de mais de 500 brinquedos.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT