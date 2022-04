Ações de tecnologia e gestão rural serão destaques do Senar-RS na Fenasoja

Carro-chefe da produção de grãos no Estado, a soja vive um momento de adversidade em função das perdas geradas pela seca. Períodos como esses reforçam a necessidade de o agronegócio buscar o que há de mais moderno e inovador para melhorar a produtividade. É com essa missão que a 23ª Fenasoja abre as portas do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, de 28 de abril a 8 de maio.

A maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul é reconhecida por fomentar tecnologia e negócios na região noroeste, com amplo foco na agricultura e na pecuária. Por isso, mais uma vez o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) será parceiro do evento, que em sua última edição atraiu 202 mil visitantes.

Como objetivo de bem receber o produtor rural, a instituição montará, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, uma estrutura de 100m² anexa a sua Unidade Móvel. No local, os visitantes poderão tirar dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelo Senar-RS e, até encaminhar sua participação.

É o caso da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O estande reservará um espaço no qual especialistas da instituição vão explicar aos visitantes como funciona a iniciativa, metodologias aplicadas, cadeias produtivas atendidas e o público-alvo. Em um totem digital, os interessados poderão assistir vídeos com depoimentos de produtores atendidos e, também, se inscrever para receber assistência técnica em sua propriedade.

Uso de drones

Ferramenta com popularidade crescente no meio agrícola, o drone volta a ser tema de oficinas no evento. O Senar-RS oferecerá três minicursos diários com duração média de 30 minutos. Nesse período, um instrutor abordará as funcionalidades desse equipamento, como coleta de imagens aéreas para acompanhamento de lavouras e rebanhos, por exemplo.

No curso, o produtor ainda receberá instruções sobre pilotagem segura, noções de captação de imagem e uma demonstração de voo do drone. Interessados podem se inscrever gratuitamente no local.

OFICINA DE DRONE NA FENASOJA

Quando: 28 de abril a 8 de maio

Horários: 10h30min, 14h e 15h

Onde: Espaço Senar-RS, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson (Av. Benvenuto de Conti, 604-666, Glória, Santa Rosa)

Inscrições: no local

