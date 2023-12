Ações educativas do Detran alcançaram mais de 60 mil pessoas no Estado em 2023

Moradores beneficiados com as cestas natalinas entregues pelo Natal Abençoado do programa SER Família Itinerante, do Governo de Mato Grosso, afirmaram que as festas de final de ano serão de muita fartura.

As atividades encerraram neste sábado (23.12), com programação no Bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá.

“Vai ser um Natal especial este ano para as famílias, com comida farta na mesa”, ressaltou a dona Antônia de Almeida Souza.

No bairro dela, três mil pessoas receberam a cesta natalina do programa idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

“Eu quero agradecer ao Mauro Mendes e a Virginia Mendes, por ter nos dado essas cestas. Nunca, em tempo algum, alguém fez isso aqui por nós. Que Deus abençoe”, completou Antônia, que levou para casa uma cesta natalina, além de um panetone e uma caixa de bombom.

Durante sete dias, o projeto do Natal Abençoado do SER Família Itinerante visitou diversos bairros de Cuiabá e entregou, ao todo, 20 mil cestas natalinas e 19.500 kits de doces para as crianças, além da presença do Papai Noel, da Mamãe Noel e do caminhão decorado.

A primeira-dama Virginia Mendes fez entregas em alguns bairros e falou da alegria de estar com a população.

“Foi maravilhoso estar com as pessoas e entregar, além das cestas e dos kits de doces para as crianças, o nosso carinho e atenção, porque entregar qualquer pessoa pode fazer, mas não é apenas isso que importa. As pessoas querem ser ouvidas”, ressaltou.

A secretária Grasi Bugalho explicou que a entrega das cestas é realizada para garantir a segurança nutricional e alimentar das famílias.

“E essa é uma cesta diferenciada, e que tem vários produtos, como o panetone e o chocolate, que as famílias gostam de compartilhar, e também outros alimentos para fazer dessa ceia de Natal, desse momento familiar, melhor ainda. E foi uma alegria muito grande poder realizar essas entregas e ver nos olhos das crianças a felicidade por estar na presença do Papai Noel, ganhando a sacolinha de doces, e dos pais, a alegria por levar uma cesta de alimentos para casa”, disse a secretária.

O secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Édio Martins, falou sobre as parcerias com os líderes comunitários e associações para a realização das entregas nos bairros em Cuiabá, e enfatizou que as entregas de cestas não são realizadas apenas no Natal.

“Foi uma semana intensa de entregas em vários bairros, mas o Governo do Estado não entrega cestas apenas no Natal. Entregamos cestas o ano inteiro atendendo as famílias carentes e que possuem uma necessidade maior, dentro de uma programação realizada por meio do Programa SER Família Solidário, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, sob execução da Setasc, e da secretária Grasi Bugalho, que tem acompanhado de perto todas as entregas. É uma satisfação poder realizar esse trabalho. Um Feliz Natal a todos”, compleou.

A dona Rita Teotina Brandão, moradora do bairro Jardim Fábio I, contou que ficou muito feliz com o evento, pela organização e pela cesta que foi entregue.

“Estava tudo muito bom, muito bonito. Só Deus pra abençoar vocês. Essa cesta é uma benção de Deus. Eu nem tinha comprado panetone, nem sabia se ia comprar, e ganhei agora. Glória a Jesus. A ceia vai estar farta dessa vez. Agradeço a dona Virginia, ao esposo dela, e a todos que trabalharam aqui. Deus abençoe”, concluiu.

Todas as entregas contaram com o apoio de servidores da Setasc, da Unidade de Ações Sociais e Atenção às Famílias (Unaf), do Cerimonial do Governo do Estado, da Defesa Civil e da Polícia Militar.

