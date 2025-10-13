SEGURANÇA
Ações integradas resultam na prisão de 5 pessoas por furto de energia em Cuiabá
Cinco pessoas foram presas em Cuiabá, na semana passada, durante operações de combate ao furto de energia elétrica, realizadas em diferentes pontos da capital mato-grossense.
As ações foram coordenadas pela Polícia Civil em conjunto com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), com apoio da concessionária Energisa.
Os flagrantes ocorreram em estabelecimentos comerciais nas regiões do Coxipó da Ponte e Avenida Senador Filinto Müller.
Com as ocorrências, o número de prisões por furto de energia elétrica em Mato Grosso em 2025 já chega a 95, resultado de mais de 160 operações realizadas em todo o estado.
A prática, além de criminosa, representa sérios riscos à segurança e à estabilidade do sistema elétrico, além de gerar prejuízos que afetam toda a população.
Locais Fiscalizados
No dia 10 de outubro, quatro pessoas foram presas em flagrante no bairro Doutor Fábio, região do Coxipó da Ponte, onde a força-tarefa identificou seis ligações clandestinas de energia elétrica, em um único beco, e quatro responsáveis foram identificados e levados à delegacia.
Entre os estabelecimentos flagrados com irregularidades estavam uma panificadora, uma funilaria e uma fábrica de gelo, além de residências.
Em todos os locais os peritos identificaram o furto de energia. Os responsáveis foram conduzidos para a delegacia para prestarem esclarecimentos, e responderão por furto qualificado (artigo 155 do Código Penal que prevê até quatro anos de prisão).
Distribuidora de bebidas operava sem medidor desde 2021
Um dia antes, 9 de outubro, o dono de uma distribuidora de bebidas na Avenida Senador Filinto Müller também foi preso por furto de energia. No local, os técnicos da Energisa e peritos da Politec constataram uma ligação direta da rede elétrica sem medidor, indicando o fornecimento clandestino desde que o contrato com a empresa havia sido encerrado, ainda em 2021.
A operação foi motivada por uma denúncia recebida por um programa de televisão que entrou em contato com a concessionária de energia. O empresário foi preso em flagrante e responderá por furto de energia.
“A ligação clandestina é um crime que coloca em risco a segurança de todos. Além de causarem acidentes graves e danos à rede elétrica, essas práticas irregulares também aumentam os custos para os consumidores honestos. É fundamental que a população entenda a gravidade desse ato e denuncie qualquer suspeita”, afirma Luciano Lima, gerente de perdas da Energisa MT.
Denúncias ajudam no combate ao crime
Casos de furto de energia podem ser denunciados de forma anônima. A população é uma aliada essencial nesse combate, e denúncias podem ser feitas diretamente à Energisa ou pelos canais da Polícia Civil – 190 ou 181. Ajude a combater o crime.
WhatsApp (Gisa): (65) 99999-7974
Aplicativo Energisa On
Site:¿energisa.com.br
Call Center: 0800 646 4196
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Foragido por matar esposa em 1999 no Paraná é preso pela Polícia Civil em Nova Mutum
Um homem, considerado foragido da Justiça por matar a esposa no ano de 1999, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (13.10), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum.
O procurado, de 76 anos, estava com mandado de prisão por condenação transitado em julgado, a 12 anos de prisão, pelo crime de homicídio, expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria de Presídios de Guarapuava, do Tribunal de Justiça do Paraná.
Na ocasião do crime, ele fugiu para o estado de Minas Gerais, mas foi localizado e preso, sendo recambiado para o presídio no Paraná, de onde fugiu e foi se esconder no Paraguai.
A prisão ocorreu após a equipe da Derf de Nova Mutum receber informações repassadas pela Polícia Civil do Estado do Paraná, que indicavam o paradeiro do procurado no município.
Com o conhecimento do mandado de prisão em aberto, a equipe de policiais iniciou levantamento complementar para localização do foragido, que teve o mandado de prisão cumprido em uma chácara na comunidade de Pontal do Marapé. O procurado encontrava-se no local há anos, vivendo escondido da Justiça.
Após a prisão, o capturado foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Operação da Polícia Civil investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Comodoro
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Comodoro, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (13.10), a Operação Scutum Innocentiae, para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em aldeias indígenas do município, visando combater crimes de estupro de vulnerável, envio de pornografia a menores e aliciamento de crianças e adolescentes por meios de redes sociais.
A investigação teve início em agosto de 2025, após duas adolescentes, de 13 anos, serem encontradas abandonadas em situação de risco na BR-174, próximo a aldeias indígenas.
Durante as investigações, a equipe policial constatou que as vítimas, moradoras da área urbana de Comodoro, estavam sendo aliciadas e submetidas a atos libidinosos e abusos sexuais pelos investigados, que são indígenas, configurando uma possível situação de exploração sexual de menores.
A análise dos aparelhos celulares das vítimas revelou conversas explícitas em redes sociais, onde os suspeitos combinavam encontros, solicitavam imagens íntimas e mantinham diálogos de teor sexual, incluindo o envio de imagens íntimas. Tais evidências confirmaram o aliciamento e a submissão das menores a atos libidinosos.
Complementarmente, laudos psicológicos confirmaram que as vítimas, por serem menores de 14 anos, foram submetidas a abuso sexual, caracterizando o crime de estupro de vulnerável.
De acordo com o delegado Mateus Almeida Oliveira Reiners, responsável pela investigação do caso, os elementos colhidos demonstram a existência de uma rede articulada de crimes envolvendo pornografia infantil, estupro de vulnerável e aliciamento sexual.
“Esta rede envolve múltiplos adultos contra crianças em situação de vulnerabilidade, exigindo uma resposta firme e imediata do Estado para proteger as vítimas e evitar a reiteração delitiva”, afirmou o delegado.
Durante o cumprimento dos mandados, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para serem ouvidos e foram apreendidos celulares e mídias, bem como objetos que possam ajudar nas investigações.
“As ações da Operação Scutum Innocentiae visam dar continuidade às investigações, buscando identificar outros suspeitos na rede criminosa e coletar mais provas e elementos que possam levar à responsabilização criminal de todos os envolvidos nesta rede de pedofilia”, frisou o delegado Mateus Almeida Oliveira Reiners.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Foragido por matar esposa em 1999 no Paraná é preso pela Polícia Civil em Nova Mutum
Segurança
Foragido por matar esposa em 1999 no Paraná é preso pela Polícia Civil em Nova Mutum
Um homem, considerado foragido da Justiça por matar a esposa no ano de 1999, teve o mandado de prisão preventiva...
